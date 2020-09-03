香港每700人就有1人因抗爭被捕 黃之鋒：比例大得誇張

前香港眾志秘書長黃之鋒（見圖）。（美聯社資料照）

2020-09-03 20:58:01

〔即時新聞／綜合報導〕香港從去年6月爆發「反送中」運動以來，共經歷超過900場抗爭活動，據統計，香港警察已在抗爭活動拘捕9672人，以及起訴2093人。對此，前香港眾志秘書長黃之鋒表示，香港僅是一個700多萬人的小城市，「如今拘捕比例大得相當誇張」。

「香港每700人就有1人曾在抗爭被捕，我們可以做甚麼？」黃之鋒在臉書表示，根據《路透》統計，從去年6月至今，香港黑警已在抗爭活動拘捕9672人，以及起訴2093人。「當從年僅11歲的小學生，到84歲的長者，均曾遭到黑警拘捕，根本我們面對的，正是跨年齡與世代的全面清算」。

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黃之鋒說，香港仍然是一個僅有700多萬人的小城市，如今拘捕比例大得相當誇張，不論學歷、收入、社經背景，基本上每個香港市民的生活社交圈子中，也總會認識友人曾遭港府拘捕，起訴比率更高得驚人。

「有人問，面對著政權瘋狂拘捕，我們身處香港，面對著國安法壓境，仍有甚麼可以做，是否經已沒有出路？」黃之鋒直言，比起香港還要嚴肅的國家和城市，綜觀世界根本數之不盡，但他們仍在頑強抵抗，不是嗎？

黃之鋒坦言，抗爭的成本和代價，比起一年多前已是天差地遠，尤其不少在職人士，也擔心各種表態會遭到秋後算賬，甚至失去工作，但總有一些工作是力所能及，甚至沒有風險可言。「不論寫信予在囚手足、旁聽官司審訊、到黃店消費、參與Twitter每日任務，實情是反抗的空間總會存在，只差在我們是否願意，持之以恆的繼續付出。」

黃之鋒也向港人喊話，勿以善小而不為，無須因為自己並非政治人物，便覺得沒有什麼可以做，「若然有心，總有崗位可以擔當得起」，並透露明天會繼續分享一些他的提議。

香港從去年6月爆發「反送中」運動以來，共經歷超過900場抗爭活動，據統計，香港警察已在抗爭活動拘捕9672人，以及起訴2093人。（圖擷取自黃之鋒臉書）

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