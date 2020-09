外媒關注！《路透》指出：台灣沒興趣被獨裁中國統治

捷克參議院議長韋德齊(左)率團訪台,遭中國外交部長王毅威脅要他付出慘重代價,而台灣立法院長游錫堃(右)譴責中國對韋德齊的「粗鄙威脅」。對此,《路透》指出,「民主島嶼」台灣對於被獨裁中國統治沒有展現出絲毫興趣。(路透)

2020-09-03 23:40:27

〔即時新聞/綜合報導〕《路透》今日報導,捷克參議院議長韋德齊(Miloš Vystrčil)率團訪台,遭中國外交部長王毅威脅要他付出慘重代價,而台灣立法院長游錫堃譴責中國對韋德齊的「粗鄙威脅」。對此,《路透》指出,「民主島嶼」台灣對於被獨裁中國統治沒有展現出絲毫興趣。

根據《路透》今日題為「台灣譴責中國對捷克發言人的『粗鄙威脅』」的報導,捷克參議院議長韋德齊(Miloš Vystrčil)2日在立院演說,引用美國前總統甘迺迪1963年於西柏林的演講「我是柏林人」,以華語說出「我是台灣人」,激怒了中國,卻贏得台灣的讚賞。

中國宣稱台灣屬於中國的領土,並譴責韋德齊參訪台灣之舉。中國外交部長王毅更出言威脅,韋德齊將會為參訪台灣這座民主島嶼而付出「慘重代價」(heavy price)。

《路透》指出,游錫堃(You Si-kun)今日盛讚韋德齊撼動人心(stirring)的演說,並肯定韋德齊溫文儒雅、熙和溫暖的文明風範,如同春日和煦而燦爛的暖陽,深深感動了台灣人民;同時也批評中國外長王毅的粗鄙恫嚇,有如冬天的寒風,令大家不舒服也不歡迎。

對此,韋德齊也邀請游錫堃率團到捷克首都布拉格進行「工作性質的參訪」(working visit),並對中方的批評不予理睬。

文末,《路透》指出,捷克與大多數國家一樣,與台灣並沒有正式邦交關係。中國要求與中國有往來的各國必須接受台灣屬於「一中」的觀點。

《路透》也指出,「台灣對於被專制中國統治始終沒有展現出絲毫興趣。(Taiwan has shown no interest in being run by autocratic China.)」

