外媒關注！《路透》指出：台灣沒興趣被獨裁中國統治

捷克參議院議長韋德齊（左）率團訪台，遭中國外交部長王毅威脅要他付出慘重代價，而台灣立法院長游錫堃（右）譴責中國對韋德齊的「粗鄙威脅」。對此，《路透》指出，「民主島嶼」台灣對於被獨裁中國統治沒有展現出絲毫興趣。（路透）

2020-09-03 23:40:27

〔即時新聞／綜合報導〕《路透》今日報導，捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）率團訪台，遭中國外交部長王毅威脅要他付出慘重代價，而台灣立法院長游錫堃譴責中國對韋德齊的「粗鄙威脅」。對此，《路透》指出，「民主島嶼」台灣對於被獨裁中國統治沒有展現出絲毫興趣。

根據《路透》今日題為「台灣譴責中國對捷克發言人的『粗鄙威脅』」的報導，捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）2日在立院演說，引用美國前總統甘迺迪1963年於西柏林的演講「我是柏林人」，以華語說出「我是台灣人」，激怒了中國，卻贏得台灣的讚賞。

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中國宣稱台灣屬於中國的領土，並譴責韋德齊參訪台灣之舉。中國外交部長王毅更出言威脅，韋德齊將會為參訪台灣這座民主島嶼而付出「慘重代價」（heavy price）。

《路透》指出，游錫堃（You Si-kun）今日盛讚韋德齊撼動人心（stirring）的演說，並肯定韋德齊溫文儒雅、熙和溫暖的文明風範，如同春日和煦而燦爛的暖陽，深深感動了台灣人民；同時也批評中國外長王毅的粗鄙恫嚇，有如冬天的寒風，令大家不舒服也不歡迎。

對此，韋德齊也邀請游錫堃率團到捷克首都布拉格進行「工作性質的參訪」（working visit），並對中方的批評不予理睬。

文末，《路透》指出，捷克與大多數國家一樣，與台灣並沒有正式邦交關係。中國要求與中國有往來的各國必須接受台灣屬於「一中」的觀點。

《路透》也指出，「台灣對於被專制中國統治始終沒有展現出絲毫興趣。（Taiwan has shown no interest in being run by autocratic China.）」

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