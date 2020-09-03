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    不滿中國教科書恐同 她告上法院遭判敗訴

    中國一名LGBT支持者西西（見圖），提出廣州暨南大學出版社的教科書中，有針對同性戀者的歧視性描述，違反消費者權益保護法，遭法院判敗訴。（法新社）

    中國一名LGBT支持者西西（見圖），提出廣州暨南大學出版社的教科書中，有針對同性戀者的歧視性描述，違反消費者權益保護法，遭法院判敗訴。（法新社）

    2020-09-03 23:56:29

    〔即時新聞／綜合報導〕中國一名LGBT支持者西西（Xixi），提出廣州暨南大學出版社的教科書中，有針對同性戀者的歧視性描述，違反消費者權益保護法，遭法院判敗訴。

    根據《CNA》報導，23歲的西西指出，該教科書將同性戀者描述為患有「常見的性心理發展疾病」，但中國從2001年起就不再將同性戀者歸為精神疾病，不過大部分LGBT人士仍受到歧視，並缺乏法律保障。西西雇用校對人員，發現此教科書包含錯別字與不適當內容約占整本書籍的0.19%，是法律允許的2倍，故不適合向大眾出售。

    但是此案經過3年的努力後敗訴，西西表示，「我感到很難過，不知道怎麼處理這個社會帶給我的失望。」此判決對中國LGBT人士來說是一個打擊，近年來LGBT支持者遭受越來越大的打壓，今年8月，中國歷史最悠久的LGBT活動「上海驕傲節」，出於安全因素暫停舉辦。

    西西表示，除了教科書，整個教育體制包含老師、同學，都有恐同症，她說，「整個中國社會的氛圍都對同性戀者充滿恐懼。」此案是近年來第2次針對恐同教科書的抗爭，之前秋白也曾對教育部提出訴訟，但也是以失敗收場。

    不過也有一些與LGBT相關的案子在中國勝訴，如1名婦女因接受變性手術請假而被解雇，控告雇主歧視後勝訴。西西的律師Yu Liying表示，「如果有更多LGBT人士願意站出來捍衛自己的權利，提高社會知名度，人們將會更認識他們，而改變看法。」

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