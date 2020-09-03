報導武漢肺炎遭拘 中國公民記者張展病重

中國維權人士張展（見圖）當局6月宣稱她涉嫌「尋釁滋事」，已遭拘捕。她的委任律師近期受訪時表示，張展在看守所身體衰弱，已需要吊點滴。（圖取自網路）

2020-09-03 18:33:12

〔中央社〕中國維權人士、公民記者張展5月在武漢報導2019冠狀病毒疾病疫情時失聯，當局6月宣稱她涉嫌「尋釁滋事」，已遭拘捕。她的委任律師近期受訪時表示，張展在看守所身體衰弱，已需要吊點滴。

自由亞洲電台中文網2日引述接近張展家屬的人士表示，張展在看守所絕食抗議，身體非常虛弱，且遭獄方灌食。張展其中一位委任律師戴佩清受訪時則說，至今無法會見張展，不知道張展是否絕食。

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但戴佩清提到，看守所方面說必須經「醫生同意」，才能見張展。「醫生說不吊鹽水（生理食鹽水），我就可以去見」。顯示張展身體狀況確實不佳。

據報導，張展在武漢採訪疫情期間被上海市浦東新區警方以涉嫌尋釁滋事罪刑事拘留，案件最近已送檢察院審查起訴。

張展母親委託的律師任全牛則表示，他在8月30日前往上海張家，見到張展的父母親，簽了委託書。第二天去辦案單位，檢察院說需要張展本人簽字確認，不然不讓閱卷。

他說，本來戴佩清預約9月1日會見張展，看守所取消會見的理由是張展在吊點滴。「我分析可能是因為身體很差，估計走路都困難」。

張展現年約30多歲，陝西咸陽人，畢業於西南財經大學金融學系，並取得碩士學位。她2010到上海工作，曾任律師，後因轉所被刁難無法執業。

她在2019年10月曾因撐著一支寫有「結束社會主義，共產黨下台」字樣的雨傘，在上海南京東路街頭遊行，聲援香港「反送中」運動，被以涉嫌「尋釁滋事罪」短暫拘留。

湖北武漢今年初爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）後，張展於2月初抵達當地，一直在推特（Twitter）、YouTube 等社群媒體平台直播、報導武漢狀況，5月14日起失聯。

綜合維權網、法國國際廣播公司（FRI）中文網先前報導，張展家屬6月19日收到來自上海警方的逮捕通知書，其中載明：「經上海市浦東新區人民檢察院批准，於2020年6月19日15時對涉嫌尋釁滋事罪的張展執行逮捕，現羈押於浦東新區看守所」。

張展是目前已知第4名因報導武漢疫情而遭當局限制自由的公民記者。 此前，陳秋實、方斌以及李澤華等公民記者也因在武漢當地報導疫情而先後傳出失聯。

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