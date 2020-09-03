中國教科書談文革 由艱難探索恢復為錯誤發動

中國新學期高一歷史課本對文革的描述出現修改，從2018年版引起爭議的「在探索中走了彎路」，恢復到原本「由領導者錯誤發動」、「帶來嚴重災難的內亂」的敘述。（圖擷自微博）

2020-09-03 18:07:07

〔中央社〕中國各級學校開學，新學期高一歷史課本對文革的描述出現修改，從2018年版引起爭議的「在探索中走了彎路」，恢復到原本「由領導者錯誤發動」、「帶來嚴重災難的內亂」的敘述。

2日晚間，中國知名影評尹鴻及資深媒體人唐建光先後在新浪微博發文，並附上新學期高一歷史課本對「文化大革命」的課文，進而比較1981、2018、2019及今年共4版課文，對文革敘述的差異，引起網友廣泛關注及轉發。

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這一差異之所以受到關注，起因是2018版歷史課本對文革的描述，遭到不少批評。課文中，中共對文革「由領導者錯誤發動，被反革命集團利用」，「嚴重災難的內亂」等定性全被刪除，而以「艱辛探索」概稱。

同時，2018版課文指文革「給黨、國家和人民帶來新中國成立後最嚴重的挫折」，「它的發動，有複雜的社會歷史原因」，「社會主義國家的歷史很短，我們黨對什麼是社會主義，怎樣建設社會主義沒有完全搞清楚，因而在探索中走了彎路」，內容完全驟變。

但2019版課文首先有了變化。2018版中的「探索」、「彎路」、「挫折」、「複雜原因」等說詞都被刪去，改成了「結束了文化大革命這場災難，實踐證明，文化大革命不是任何意義上的革命或社會進步」，將原本的定性恢復了一部份。

至於今年新課文，不但在「學習聚焦」上註明「文化大革命的理論和實踐都是錯誤的」，對文革的敘述也恢復為「實踐證明，文化大革命不是任何意義上的革命或社會進步，而是一場由領導者錯誤發動，被反革命集團利用，給黨、國家和人民帶來嚴重災難的內亂」的黨內定性。

針對上述差異，尹鴻以「輿論顯示出微弱的力量」形容今年新課本的轉變，並指新課文「維持了40年前中共中央關於歷史問題決議對文革的定性」。這一貼文，引起不少網友的熱議，支持恢復原課文對文革定性者占多數。然而，這篇貼文下午已被刪除，原因不明。

唐建光的貼文則直指，對比2018、2019、2020年的課本，對「十年」（文革）的表述頗見曲折。時至今日，只是回到40年前的決議上，「竟然還需要重新經歷『艱辛探索』。所以，致敬守住底線的人」。

他並表示，「同時追問，是誰在試圖為『十年』翻案？再問，歷史老師又如何講授這一年一變的課本？」

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