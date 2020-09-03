紐約居民無奈！女子當街脫褲 替男子「深喉嚨」

紐約市民眾週日在曼哈頓上西城街頭，發現有白人女子當街替非裔男子口交。（圖取自Save the Upper West Side TWITTER）

2020-09-03 20:13:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約市週日被發現1名白人女子在人行道上替1名非裔男子口交，女子還拉下自己的褲子同時便溺，當地民眾無奈地表示，這種景象已經成為當地的常態。

根據《每日郵報》、《太陽報》報導，推特上1張照片顯示，美國民眾週日在紐約市曼哈頓上西城 （Upper West Side） 看見1名白人女子在人行道上替1名非裔男進行口交，甚至還脫下自己的褲子，在口腔獲得滿足之際也順便隨地便溺，當地居民G（Mike G）受訪時指出：「這很可恥，但這種事已經成為常態。」

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據了解，該照片是由推特帳號「拯救上西城」（Save the Upper West Side）在本月2日所發布，該組織1.3萬多名成員一直在透過遊說以恢復街頭秩序。居民G指出，在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）大流行期間，當地有3家旅館容納數百名無家可歸者，使該地區變成了大型公共廁所，犯罪事件也層出不窮。

居民G說：「當地的孩子們通常在晚間於遊戲場享受著冰淇淋甜筒，現在卻變成公開賣淫。」紐約市較富有的人們搬遷至上州或長島，其他中產階級多逃往佛蒙特州、愛達荷州、奧勒岡州等，至8月中旬，這一現象已使曼哈頓多了1.3萬間套房出租，創14年來最高數量，引發供過於求、租金暴跌等現象。

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