軍情動態》南韓KF-X戰機原型明年亮相 預計2026年前完成研發

南韓航太工業公司（KAI）已經開始組裝南韓最新型KF-X戰機的試製品，原型機預計明年上半年亮相，圖為2019年展出的KF-X戰機模型。（路透）

2020-09-03 16:30:10

〔即時新聞／綜合報導〕南韓耗資18兆韓元（約新台幣4457.8億元）的KF-X戰機開發計畫先前曾一度傳出壞消息，因為印尼合作方無力支付項目分攤費用。不過根據最新消息，南韓廠商已經開始組裝KF-X戰機，原型機可望於明年上半年亮相，接著會展開飛行及地面測試，爭取在2026年完成研發且批量生產。

據《韓聯社》報導，南韓防衛事業廳今天（3日）表示，南韓航太工業公司（KAI）已經開始組裝南韓最新型KF-X戰機的試製品，預計原型機將於明年上半年亮相。據了解，南韓於2015年12月投入KF-X戰機研發，儘管今年疫情爆發，研發計畫一度傳出壞消息，但KF-X戰機計畫依然進入組裝程序。

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《韓聯社》指出，在KF-X戰機組件中，由南韓自主研發的「機載電子掃瞄陣列雷達」（AESA）原型已於上月亮相，南韓方面於明年上半年公開KF-X原型機後，便會對其展開長達5年的地面測試及飛行測試，力圖在2026年前完成開發。

據悉，KF-X戰機計畫於2016年正式啟動，目標在2026年批量生產180架，為南韓史上最大規模的戰機開發計畫，分別需要8兆韓元（約新台幣1981.2億元）和10兆韓元（約新台幣2476.5億元）用於開發和批量生產。印尼分擔20%的開發成本，即為1.8兆韓元，然印尼最近一直不能按時給付款項。

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