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    黎智英無罪！被控恐嚇記者 法官認定「一時衝動」

    壹傳媒創辦人黎智英先前被指涉「恐嚇《東方日報》記者」，因此被控刑事恐嚇罪，法官今日經審理後裁定罪名不成立，黎智英在散庭後一語不發離開法院。（路透）

    壹傳媒創辦人黎智英先前被指涉「恐嚇《東方日報》記者」，因此被控刑事恐嚇罪，法官今日經審理後裁定罪名不成立，黎智英在散庭後一語不發離開法院。（路透）

    2020-09-03 15:53:20

    〔即時新聞／綜合報導〕壹傳媒創辦人黎智英先前被指涉「恐嚇《東方日報》記者」，因此被控刑事恐嚇罪，法官今（3）日經審理後裁定罪名不成立，黎智英在庭後一語不發離開法院。

    綜合港媒報導，黎智英被港媒《東方日報》的記者指控，2017年他在維園參與六四集會時，怒瞪並威脅記者，為此黎智英遭控刑事恐嚇罪，全案今日於香港西九龍法院進行審訊。

    遭到飆罵的記者1995年加入《東方日報》，並從2014年開始被指派跟拍黎智英，先前就曾和黎智英有過些微衝突。此次事件發生時，這名記者和黎智英約離七公尺左右，隨後黎智英上前幹譙「我x你老母x！我實搵人搞x你！你唔好咁近影我！我實搞你㗎！（我x你老母x！我肯定找人搞x你!你別這麼近拍我!我肯定搞你的）」等語句。

    被飆罵的記者事後表示，當時擔心黎智英會打他，因此出現焦慮、恐慌等症狀，得要到精神科就醫並服用鎮靜藥。他也否認，報警並非《東方日報》要找《蘋果日報》麻煩，並承認因為擔心黎智英加害，曾經13次要求律政司跟進此事件。

    辯方（黎智英方）則稱，該記者被罵後笑著回應，並無驚慌動作，對此記者則稱是「裝出來的」。

    黎智英在庭上無自辯也無傳證人到場，但他過去曾解釋當初說的「搞」只是要申請禁制令、報警或是尋求法律協助，並沒打算要動用黑社會搞他，也沒有要傷害記者，僅因長期受到跟蹤，在龐大壓力下才會脫口而出。

    裁判官最終認為，事主記者並非可靠證人，黎智英也是一時衝動才會失控說出相關字句，裁定罪名不成立，在庭旁聽人士響起掌聲，庭後黎智英一言不語地離開法院。

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