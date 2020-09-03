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    裴洛西被爆違反防疫規範 稱髮廊「設局」要求道歉

    美國眾議院議長裴洛西日前被媒體曝光，違反防疫規定前往髮廊，裴洛西則稱自己被業主「設計」。（法新社）

    美國眾議院議長裴洛西日前被媒體曝光，違反防疫規定前往髮廊，裴洛西則稱自己被業主「設計」。（法新社）

    2020-09-03 11:47:06

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情在美國爆發以來，眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）多次批評總統川普（Donald Trump）防疫失當，近日卻被媒體爆料裴洛西違反防疫規範前往髮廊，引發民眾抨擊，裴洛西2日則稱自己被髮廊「設計」，要求沙龍業主道歉。

    綜合外媒報導，裴洛西2日向記者表示，數年來已去過社區的這間髮廊許多次，店家告知自己，市府允許他們一次接待一名顧客，強調自己會為「相信沙龍說詞」負起責任，同時裴洛西也要求髮廊為「設局」道歉。

    根據舊金山防疫規範，允許沙龍在戶外運作，但仍禁止洗髮、染髮或需要使用化學藥劑的行為，並未開放室內髮廊營業。《福斯新聞》日前公開舊金山一間美髮沙龍店內監視器畫面，影片中可以看見裴洛西在髮廊內走動，口罩掛在脖子處，前後則有兩名戴著口罩的工作人員。

    裴洛西澄清表示，影片中自己沒有被戴口罩，是因為自己剛洗完頭，並堅稱，在髮廊內的其餘時間都戴著口罩。裴洛西也怒批，沙龍若是未開放，就不該接受自己的預約，讓自己進入髮廊同時又向媒體爆料，顯然是刻意「設局」。

    髮廊業主庫蒂（Erica Kious）則表示，自己將沙龍的座位租用給獨立造型師。庫蒂指出，裴洛西的行為就像賞了大眾一記耳光，並提到，目前仍有許多人無法工作，其他民眾也不能前來消費，裴洛西卻只顧著把自己打理好。

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