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    王毅訪歐假面具被拆穿 德媒：面對中國誘惑要抱持懷疑

    中國外長王毅。（美聯社）

    中國外長王毅。（美聯社）

    2020-09-03 07:44:22

    〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部長王毅訪問歐洲，過程中因為捷克參議院議長訪台議題，與德國外長針鋒相對。有德媒稱王毅把自己包裝成和平使者的形象，卻在羅馬和巴黎發出一些刺耳的聲音。另外有德媒認為，面對來自北京的誘惑時，歐洲一定要抱持著狐疑的態度。

    對於中國外長王毅訪歐，《德國之聲》整理了兩家德國媒體的評論，首先是德國《商報》認為，王毅在訪歐行程中，質疑武漢肺炎病毒來自中國的說法、威脅捷克要為派團訪問台灣付出代價，另外還強硬駁回有關香港的問題，對於訪問德國而言，這並不能夠成良好的訪問環境，《商報》認為中國領導人變得更有攻擊性，因此喪失了成為戰略夥伴的資格，原本以貿易促進轉變的策略也在悄悄退場。

    德國發行量最大的《南德意志報》則刊出評論表示，中國沒有政治自由，經濟自由也有限，面對中國誘惑時，一定要抱持狐疑態度，該報指出，由於疫情關係，歐洲國家裂痕正在擴大，王毅則帶來有誘惑的語調，稱中國會和歐洲一起抵禦仇恨和對立，然而王毅把自己包裝成歐洲團結的支持者，但歐洲不可能無視中國的權力訴求，在疫情期間推銷極權體制。

    《南德意志報》以捷克為例，一旦歐洲人無視中國，中國就會摘下友善的假面具，該文直言，歐洲團結之路漫長，但肯定這條路不會經過北京。

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