中國嗆報復捷克 白宮國安會PO文力挺韋德齊訪台

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）1日在立法院發表演說，以「我是台灣人」作結尾，獲全場喝采。（資料照）

2020-09-03 06:53:43

〔即時新聞／綜合報導〕捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）1日在台灣立法院發表演說，以中文說出「我是台灣人」作結，表達他對台灣、自由價值的支持。白宮國安會（NSC）官方推特今天轉貼外媒報導，並表示任何霸凌行為都不會阻止美方夥伴宣揚共享的民主價值觀。

韋德齊1日受邀在立法院發表演說，尾聲引述甘迺迪的著名演講「我是柏林人」，以中文表示「我是台灣人」，向台灣人民、自由最高價值表示支持，語畢朝野立委紛紛起立鼓掌歡呼，掌聲不絕於耳。

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對此，中國外長王毅在訪歐期間指稱韋德齊訪台是「挑釁」，並威脅韋德齊「必須為他的短視行為和政治投機付出高昂代價」。

白宮國安會官方推特今天轉貼《路透》1分多鐘的影片，並表示「這是韋德齊在台灣說出的美麗文字，沒有任何霸凌行為能夠阻止我們的夥伴宣揚共享的民主價值觀」。

相關連結：

Beautiful words spoken by @Vystrcil_Milos of the#CzechRepublic in #Taiwan. No amount of bullying will stop our partners from promoting shared #democratic values.https://t.co/Xp2F5a9AsK — NSC （@WHNSC） September 2, 2020

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