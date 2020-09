中國嗆報復捷克 白宮國安會PO文力挺韋德齊訪台

2020-09-03 06:53:43

〔即時新聞/綜合報導〕捷克參議院議長韋德齊(Miloš Vystrčil)1日在台灣立法院發表演說,以中文說出「我是台灣人」作結,表達他對台灣、自由價值的支持。白宮國安會(NSC)官方推特今天轉貼外媒報導,並表示任何霸凌行為都不會阻止美方夥伴宣揚共享的民主價值觀。

韋德齊1日受邀在立法院發表演說,尾聲引述甘迺迪的著名演講「我是柏林人」,以中文表示「我是台灣人」,向台灣人民、自由最高價值表示支持,語畢朝野立委紛紛起立鼓掌歡呼,掌聲不絕於耳。

對此,中國外長王毅在訪歐期間指稱韋德齊訪台是「挑釁」,並威脅韋德齊「必須為他的短視行為和政治投機付出高昂代價」。

白宮國安會官方推特今天轉貼《路透》1分多鐘的影片,並表示「這是韋德齊在台灣說出的美麗文字,沒有任何霸凌行為能夠阻止我們的夥伴宣揚共享的民主價值觀」。

Beautiful words spoken by @Vystrcil_Milos of the#CzechRepublic in #Taiwan. No amount of bullying will stop our partners from promoting shared #democratic values.https://t.co/Xp2F5a9AsK