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    缺糧雪上加霜！中國1200萬畝小麥田爆發「莖基腐病」

    中國境內爆發「小麥莖基腐病」，白穗率高達3至5成。麥田示意圖。（彭博檔案照）

    中國境內爆發「小麥莖基腐病」，白穗率高達3至5成。麥田示意圖。（彭博檔案照）

    2020-09-03 00:23:59

    〔即時新聞／綜合報導〕中國社科院8月17日發布「中國農村發展報告」指出，2021至2025年中國可能出現1.3億噸的糧食缺口，現在糧食危機可能更為加劇。中國官方8月28日發布《關於加強小麥莖基腐病治理工作的通知》，證實小麥莖基腐病面積已突破1200萬畝。

    根據《搜狐新聞》、《澎湃新聞網》2日報導，中國官方近期重視糧食問題，並發現境內「小麥莖基腐病」迅速蔓延，危害持續擴大，對中國小麥生產安全形成嚴重威脅，山東省還特地對此發布通知，下令落實治理工作，力求遏制蔓延態勢，確保糧食生產安全。

    據了解，「小麥莖基腐病」是植株中出現禾穀鐮孢菌 （Fusarium graminearum）、假禾穀鐮孢菌（Fusarium pseudograminearum）等病菌感染引起的真菌類植物病害，小麥一旦感染將分櫱減少，外觀將有矮化、弱化等強況，結穗粒數大幅下降，每粒麥子重量也會降低，後期易發生枯白穗，造成減產。

    山東省農業農村廳指出，由於氣候變化，種植、耕作方式與制度也有所改變，「小麥莖基腐病」狀況嚴重，光以山東省而言，2015年僅零星個案，2020年以來山東省境內已經有超過1200萬畝小麥田遭受感染，農作物疫情遍布15市、123個縣與地區，白穗率高達30%至50%，已經成為山東小麥重大病害。

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