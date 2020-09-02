治療曙光！澳科學家發現蜂毒可快速殺死乳癌細胞

澳洲一項研究顯示，蜜蜂的毒液可以迅速殺死俱侵襲性及難以治療的乳腺癌細胞。（示意圖，路透資料照）

2020-09-02 20:19:03

〔編譯陳成良／綜合報導〕澳洲一項新研究顯示，蜜蜂的毒液可以迅速殺死具侵襲性及難治療的乳腺癌細胞，有望促進「三陰性乳癌」治療方法的日後發展。

所謂的三陰性乳癌是指雌激素（ER）、黃體素（PR）和第二型人類上皮生長受體（HER2）等三種荷爾蒙受體呈現陰性，代表患者缺乏這些荷爾蒙受體，導致患者大多只能選擇化療，而無法採用荷爾蒙療法以及標靶治療，治療方式相當有限。

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「三陰性乳癌」佔所有乳腺癌10％至15％的比重，目前也尚未有臨床證實有效的標靶療法，可以治療有關癌症。

據英國廣播公司（BBC）報導，澳洲的新研究發現，當蜜蜂毒液的主要成分與現有化療藥物結合使用時，能有效減低受試驗白老鼠的腫瘤生長速度。

該項研究由澳洲伯斯的哈里珀金斯醫學研究所的德菲爾（Ciara Duffy）博士帶領進行，並在醫學雜誌《自然精密腫瘤學》上發表。德菲爾希望其發現日後能幫助科學家對「三陰性乳癌」治療方法作進一步研究。

德菲爾說：「我們發現，蜜蜂的毒液在殺死某些真正具有侵略性的乳腺癌細胞方面，具有顯著的成效。」

研究顯示，特定濃度的蜂毒，能在60分鐘內，能完全殺死的三陰性乳腺癌細胞及含有大量第二型人類上皮生長受體（HER2）的乳腺癌細胞，而對正常細胞的影響則很小。

德菲爾指出，蜜蜂毒液中一種叫做蜂毒素（melittin）的成分，對有關癌細胞具有殺傷力。

研究人員還發現，該毒素干擾癌細胞主要的訊息傳遞通路，蜂毒素能在20分鐘內，有效封閉「三陰性」及HER2的癌細胞繁殖訊號通路，這些通路對於癌細胞的生長及復制至關重要。

不過，德菲爾博士強調，這研究目前只是個開始，研究人員還需要做更多的工作，才可能進入下一步研究。

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