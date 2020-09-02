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    武漢肺炎》希臘擠1.3萬人難民營 今爆首例確診

    希臘列斯伏斯島上的最大難民營「摩利亞難民營」出現首例武漢肺炎確診病例。（法新社）

    希臘列斯伏斯島上的最大難民營「摩利亞難民營」出現首例武漢肺炎確診病例。（法新社）

    2020-09-02 20:47:48

    〔即時新聞／綜合報導〕希臘政府今（2）日宣布，第3大島列斯伏斯島（Lesbos）上的最大難民營「摩利亞難民營」（Moria Camp）出現首例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診病例，約有1.3萬人生活在這處環境衛生不佳的營地。

    綜合外媒報導，希臘移民部消息人士說，一名40歲的索馬利亞男子經檢測呈陽性，但這名病患身體健康。移民部的聲明指出，男子已被承認具有難民身分，7月已獲允許永久移居雅典，但最近回到摩利亞。

    摩利亞難民營原定容納人數不到2800人，但目前有1萬2700人在此生活。自3月1日起，所有抵達列斯伏斯島的移民都被隔離，該難民營處於封鎖狀態，直到9月15日，只有通過體溫檢測的「安全人員」才能進入。

    儘管在名義上，列斯伏斯島上的難民營都處於封鎖狀態，出入受到嚴格管制，但在摩利亞，許多尋求庇護者在難民營牆外橄欖樹林搭建帳篷，當局難以管控。

    據難民營的消息人士說，染疫男子是糖尿病患者。衛生部表示，目前正在追蹤男子的接觸者，並在營地進行「廣泛檢測」。

    希臘希俄斯島（Chios）上的難民營上個月也出現首例確診，是一名35歲的葉門男子。今年4月，希臘伯羅奔尼撒（Peloponnese）一間移民旅舍有150個人染疫。

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