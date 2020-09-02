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    中共強制漢語取代蒙語 專家痛批：你沒法跟白癡瘋子講道理！

    中國從9月起開始在內蒙古所有學校中以漢語取代蒙語進行教學，自治區各地的學生家長及教師都對此發起抵制，甚至罷課罷工，抗爭規模不斷擴大。（歐新社）

    中國從9月起開始在內蒙古所有學校中以漢語取代蒙語進行教學，自治區各地的學生家長及教師都對此發起抵制，甚至罷課罷工，抗爭規模不斷擴大。（歐新社）

    2020-09-02 22:45:28

    〔即時新聞／綜合報導〕中國內蒙古自治區政府要求各小學與中學在本月1日開學時，語文、歷史、道德與法治三科目一律使用國家統一編制教材，且強制漢語授課，引發內蒙古當地人士強烈反彈，更發起大規模示威。對此，總體經濟學專家吳嘉隆在臉書直言沒法對中國講道理，且從此事可知，民族主義如果沒有民主機制的約束，那就是走上納粹、法西斯的道路！

    根據《美國之音》報導，中國從9月起開始在內蒙古所有學校中以漢語取代蒙語進行教學，自治區各地的學生家長及教師都對此發起抵制，甚至罷課罷工，還有家長打算要在家自行教學，不讓小孩去學校學中文。內蒙古人權資訊中心指出，隨著當地抗議活動規模不斷擴大，當局也展開鎮壓行動。內蒙古的民權人士也表示，政府現在的作法就是逼著蒙古人造反。

    吳嘉隆昨天（1日）也在臉書發表自己對此事的看法，「有時候我們沒辦法講道理。你沒辦法去對一個笨蛋說，『你是白痴嗎？』你沒辦法去對一個瘋子說，『你是神經病嗎？』因為這樣講沒有意義！」表示從此事可以明確看到，「民族主義如果沒有民主機制的約束，那就是走上納粹，法西斯的道路，是非常可怕的！」直言民族復興絕對不能用獨裁或專制的方式來進行。

    吳嘉隆表示，中國國家主席習近平顯然有大漢沙文主義，想要周邊的少數民族，進行種族清洗，甚至種族滅絕，痛批這比單純涉及個人自由與人權問題還要更惡劣、更不人道！可怕的是，中共政府認為這樣做是對的，「所以當權力一集中，價值觀也就會跟著單一化，於是少數人必然要去征服多數人，才能貫徹價值觀。這就是為什麼在中共的一黨專政與極權專制體制下，中華民族的偉大復興是不可能的，因為會被全世界聯合圍堵與制裁！」

    吳嘉隆最後再批習近平「不到黃河心不死，不見棺材不掉淚」，一再拿國運來賭注，「沒有文化就算了，卻還很殘忍，很霸道，而且還自以為是，自以為很有使命感...」哀嘆竟會有習近平這等領導人出現，「我只在義和團身上看過，以絕對的自信去犯重大的錯誤」。

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