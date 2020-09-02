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    武漢肺炎》李顯龍承認防疫缺失：應早點命令戴口罩

    新加坡總理李顯龍（見圖）承認該國防疫政策有缺失。（路透檔案照）

    新加坡總理李顯龍（見圖）承認該國防疫政策有缺失。（路透檔案照）

    2020-09-02 20:02:07

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響全球，新加坡總理李顯龍今（2）日承認，該國防疫政策有缺失，例如政府應該早點發布戴口罩命令，並對所有入境者進行檢測和隔離。

    綜合外媒報導，李顯龍今在國會演說時表示，如果有機會用不同方式做事，政府會早點發布戴口罩的命令。但他也解釋，當時採取「最佳的科學建議」，「一旦世界衛生組織認知到無症狀傳播是一個主要問題，我們就會改變政策，並向所有人分發口罩」。

    李顯龍提到，政府應該隔離所有入境新加坡的人，而不是只隔離從特定國家飛回來的民眾；隔離前也應對所有人進行檢測。李顯龍也承認，政府應採取「更積極、更早的行動」來遏止移工宿舍的疫情。

    李顯龍補充，世界上沒有一個國家在防疫上做到完美，這些都是「事後的智慧」，新加坡目前穩定了局勢，但必須從這些錯誤中吸取教訓，並在下一次做得更好。

    新加坡因爆發移工宿舍大規模群聚感染，對移工進行大量檢測，4月以來，每日確診數幾乎維持數百例；近來疫情趨穩，過去一週每天的單日新增確診人數維持在數十人左右。

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