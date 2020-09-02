只有口水戰不能輸？中國官媒：讓印軍比1962年更痛

中共官媒《環球時報》也透過社評大打口水戰，表示解放軍能夠讓印軍遭受比1962年更慘痛的失敗。左為中共領導人習近平。（美聯社檔案照）

2020-09-02 19:13:11

〔即時新聞／綜合報導〕中、印雙方近日在西段邊界再起衝突，有外媒指出，印度8月31日清晨已擊退解放軍部隊，進佔雙方爭議邊界班公錯湖南部的高地，當天中共官媒《環球時報》隨即透過社評大打口水戰，嗆聲解放軍能讓印軍遭受比1962年中印邊境戰爭更慘痛的失敗。

印度軍方8月31日控訴，中國解放軍企圖改變「實際控制線」現狀，8月29日至30日晚間在班公錯湖（Pangong Tso）南岸發起「挑釁的軍事行動」；中國外交部發言人趙立堅稱中方沒越界，僅強調「中印雙方通過外交部門還有軍事渠道（管道）保持著密切溝通」。

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中國《環球時報》社評反咬印方「惡人先告狀」，認為是印度先採取「破壞性行動」，指控印軍發起此次兩軍對峙。文中不忘強調，班公湖南岸已為中方實質控制，稱印方是想搞成新的爭議地區，以在雙方談判中討價還價。

社評也嗆聲，指印度目前國內問題纏身，疫情嚴重失控，「面對的是強大的中國」，解放軍能「保衛國家的每一寸領土」，並威脅稱「中國在西南邊境地區充滿戰略定力，也做了各種準備」，要印度別對美國抱有幻想，也不要靠美日澳印四方合作（QUAD）來壯膽，「中印邊界問題註定要在中印之間加以解決」。

《環球時報》指稱，中國的工具、能力都比印度強，實力也是數倍於印度，印度根本不是中國對手，「如果想用戰爭方式做攤牌，解放軍一定能夠讓印軍遭受比1962年更慘痛的失敗」。

英國《每日電訊報》（The Telegraph）引述消息報導稱，印度方面經過3小時徒手搏鬥後，擊退了一支解放軍，8月31日清晨已進佔班公錯湖南部高地。

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