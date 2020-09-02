王毅踢鐵板被洗臉 華爾街狠人：這次德國真硬起來！

中國外交部長王毅（左）近日訪問歐洲，昨與德國外長馬斯（右）開聯合記者會。（美聯社）

2020-09-02 18:02:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部長王毅近日訪問歐洲，並於德國訪問時，對於捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）訪台一事出言恐嚇。昨天他在記者會上，不僅被德國外長馬斯（Heiko Maas）當面提醒「威脅不適合這裡」，對方還提及香港議題，香港網友「華爾街狠人」也於臉書分享箇中插曲，指稱德媒《Bild》向王毅提出十分尖銳的問題，使其不禁有感而發，「王毅被德國公開羞辱」、「看來這次德國真的硬起來了！」

華爾街狠人表示，王毅訪問歐洲五國，想不到最令其驚喜的是德國，並指馬斯除清楚要求中國撤回港版國安法、盡快重啟香港立法會選舉，也譴責中國恐嚇韋德齊。

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華爾街狠人指出，記者會上兩國外長發表開場白後，《Bild》記者犀利發問「中國就病毒問題說謊、拘禁維吾爾人、國安法拘捕香港人下，如何令歐洲對中國信任？」並稱記者還當王毅的面重提馬斯曾跟黃之鋒握手合影一事，指出中國當時抨擊德國揚言報復，這樣的情況下，「德國如何跟中國有互信？」

華爾街狠人分析，在此等聯合記者會，哪位記者、哪家媒體發問，並非胡亂挑選，「兩國各自挑選和安排時，必經過深思熟慮」，這也讓其認為「看來這次德國真的硬起來了！」

港媒《眾新聞》過去曾報導過「華爾街狠人」版主，稱其30多歲、任職於銀行業，因反送中運動開設該臉書帳號，命名「華爾街狠人」是因為能顯示他的職業別，又想較特別點，所以把「狼」改成外觀極為相似的「狠」字，目的是想幫助抗爭成功，使香港有真正民主，並指會願意走上街頭，多少受到太太影響，太太也支持成立FB專頁。

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