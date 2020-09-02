軍情動態》巴西持續武裝現代化 完成386輛升級版M113B甲車接收

巴西陸軍近期完成全數386輛改良版M113B裝甲運兵車接收，圖為美軍M113裝甲運兵車。（擷取自美國國防部官網）

2020-09-02 14:22:48

〔即時新聞／綜合報導〕在巴西啟動現代化計畫近10年之後，巴西陸軍終於完成全數386輛改良版M113B裝甲運兵車接收，最新的一批裝甲運兵車將會部署至第7裝甲步兵營。巴西的改良計畫可追朔至2010年，巴西當時首次啟動150輛M113B裝甲運兵車的改良計畫。

據《Defense World》報導，2011年12月，美國承包商貝宜公司（BAE Systems）獲得4190萬美元（約為新台幣12.3億元）合約，將150輛M113B裝甲運兵車改良為M113A2 Mk1配置，其後又在2015年7月簽署價值近5500萬美元（約為新台幣16.14億元）的後續合約，進一步改良236台M113B裝甲車，總數達到386輛。

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《Defense World》指出，根據雙方所簽署的合約，改良版M113B裝甲運兵車將保留原本的車體、艙口以及下放坡道，但其他組件包含引擎、變速系統及冷卻系統都會進行更新，換上底特律柴油公司（Detroit Diesel）6V53T引擎、艾力森（Allison）TX-1001A交叉驅動變速系統、哈里斯（Harris）FALCON III 無線電以及達利斯（Thales）SOTAS 通訊系統。

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