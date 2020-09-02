機場跑道燈故障病童無法登機 全鎮居民動員汽車救援

美國阿拉斯加伊久吉格（Igiugig）的一個偏遠社區，1名兒童需要緊急就醫，但救護飛機抵達後，才發現機場跑道燈已無法使用，情急之下，小鎮居民以汽車頭燈代替，集眾人之力拯救小孩的性命。（照片取自LifeMed Alaska臉書）

2020-09-02 16:06:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國阿拉斯加伊久吉格（Igiugig）的一個偏遠社區，1名兒童需要緊急到城市就醫，但救護飛機抵達後，才發現機場跑道燈已無法使用，情急之下，小鎮居民駕駛自家的車輛，利用汽車頭燈當作指引，集眾人之力拯救小孩的性命。

綜合外媒報導，該小鎮地處偏遠，人口大約70人，距離阿拉斯加最大城安克拉治（Anchorage）要450公里。8月28日深夜，該鎮1名兒童需要送醫，因此救護隊派出飛機前往，但抵達時卻發現機場跑道燈故障，無法降落。

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該鎮居民愛達·尼爾森（Ida Nelson）在晚間11點聽到救護飛機的聲音，知道有緊急情況，並且發現了飛機無法降落的困境。尼爾森趕緊呼救，撥打32通電話給全鎮居民，同時與救護機上的飛行員協調。眾人將轎車、卡車等交通工具駛向飛機跑道，並聽從指揮排成一列，將頭燈打開，為降落提供指引燈光。

飛機降落後，生病的兒童順利登機，並且被送往安克拉治的醫院，目前病情穩定。阿拉斯加救護（LifeMed Alaska）在臉書上發布一張當晚的空拍照，表示「太神奇了！一個社區靠著一點智慧和決心，就能眾志成城」。

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