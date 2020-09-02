比利時紀念噴泉整修 挖出一世紀前首任市長心臟

裝有大衛心臟的鋅製盒子，被發現時保存狀況相當良好。（翻攝Ville de Verviers粉專）

2020-09-02 15:26:42

〔即時新聞／綜合報導〕都市傳說成真！比利時東部城市佛維爾（Verviers）當地盛傳，市中心一座紀念噴泉下埋著該市首任市長皮耶爾大衛（Pierre David）的心臟，該座噴泉日前進行整修，施工期間竟意外挖出一個金屬小盒，上頭的雕刻文字註記盒中擺著大衛的心臟，使都市傳說一夕成真。小盒子目前仍未被開啟，現由當地美術博物館保管。

根據《BBC》報導，佛維爾市中心一座擁有大衛胸像的紀念噴泉近日進行整修，8月20日時，工人意外挖出一個鋅製小盒；仔細一看，盒子上的雕刻文字寫道，「1883年6月25日，皮耶爾大衛的心臟被莊嚴地安置於此紀念碑」。當地原先便盛傳噴泉下埋有大衛心臟的說法，這個小盒子的曝光，也讓大衛在過世逾一個世紀後心臟再度現身人世，同時證明了都市傳說的真實性。

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此事在當地引起討論，市府公共工程負責人戴吉（Maxime Degey）指出，「小盒子就在紀念噴泉的上部，約在大衛紀念胸像的附近」，戴吉補充，小盒子被發現時，保存狀況相當良好；目前這個盒子被保存在當地美術館，同時也對外展出。

大衛於1800年至1808間擔任該市首任市長，1830年，不滿荷蘭統治的民眾發起比利時革命運動，比利時獨立後，大衛再度參選市長一職並贏得選舉。戰爭中，佛維爾受到重創，但領導有方的大衛帶著佛維爾步回正軌，因此受到市民尊敬。1802年，大衛在任期間在當地建立消防局，為當時罕見創舉，此政策也使得他被市民緬懷。

大衛逝世於1839年，享年68歲；對此，佛維爾市政府啟動了一項募款活動來建立這座紀念噴泉。募款活動耗費數十年才募得足夠款項來打造這座華麗的紀念噴泉，該噴泉至1883年才啟用。

這個鋅製小盒子被安放在一塊石板之下。（翻攝Ville de Verviers粉專）

佛維爾當地盛傳這座紀念噴泉下埋著首任市長的心臟，沒想到都市傳說並非傳說，而是歷史。（翻攝Ville de Verviers粉專）

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