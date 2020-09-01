反恐行動大有斬獲 IS土耳其負責人落網

土耳其內政部長蘇萊曼·索伊魯在今天宣布，已逮捕伊斯蘭國土耳其負責人馬赫穆特·奧茲登（白衣者），且阻止IS發起多項恐怖攻擊，包括襲擊以及綁架土國政治人物等等。（圖擷取自多安通訊社YouTube）

2020-09-01 23:48:50

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其內政部長蘇萊曼·索伊魯（Suleyman Soylu）今天（1日）宣布，已逮捕伊斯蘭國（IS）在土國的最高負責人，並發現IS正在策畫的多項恐怖攻擊。

綜合外媒報導，索伊魯今天在推特發推文，宣布已逮捕伊斯蘭國土耳其負責人馬赫穆特·奧茲登（Mahmut Ozden），且阻止IS發起多項恐怖攻擊，包括襲擊以及綁架土國政治人物等等；索伊魯也指出，奧茲登是伊斯蘭國派駐在土耳其的「埃米爾」（Amīr，在伊斯蘭文化中為總督、大公、國王與酋長之意，其中阿拉伯聯合大公國的「大公」即為埃米爾），並持續不斷的接收來自伊拉克與敘利亞的命令，計畫出動10至12名恐怖份子發動攻擊。

請繼續往下閱讀...

土耳其反恐部隊上週在伊斯坦堡逮捕1名IS恐怖份子，並查獲一把AK47以及一份署名奧茲登的文件，因此才循線追查到奧茲登的行蹤，接著土國的反恐部隊近期才在南部大城阿達納（Adana）的一次行動中，成功逮捕奧茲登，此次行動也查獲電腦、文件、武器以及彈藥，另外還逮捕3名IS同夥，目前全部遭到監禁並進行調查。

原先美軍歐洲司令部在8月發布一份報告，指出IS仍把土國當作重要據點，特別是利用該國進行資金的轉移，不過報告也指出土國的反恐部隊在這季的反恐力道有所加強，改善了敘利亞與伊拉克邊境的安全；土國警方也多次對IS發動反恐行動，伊斯坦堡警方光在7月就逮捕了27名計畫發動攻擊的恐怖份子。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法