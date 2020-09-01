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    王毅嗆報復捷克 德國外長當面警告：不准威脅歐盟成員

    德國外長馬斯（右）今天與王毅會面後，在會後記者會上針鋒相對，對於王毅（左）出言恐嚇捷克，馬斯強調，歐洲人尊重國際夥伴，但我們也希望獲得同樣的尊重，「威脅不適合這裡」。（路透）

    德國外長馬斯（右）今天與王毅會面後，在會後記者會上針鋒相對，對於王毅（左）出言恐嚇捷克，馬斯強調，歐洲人尊重國際夥伴，但我們也希望獲得同樣的尊重，「威脅不適合這裡」。（路透）

    2020-09-01 22:16:20

    〔即時新聞／綜合報導〕捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）率團訪問台灣，引起中國與捷克的外交緊張，正在歐洲訪問的中國外交部長王毅竟出言恐嚇捷克「將付出代價」。德國外長馬斯（Heiko Maas）今天（9月1日）與王毅會面後，在會後記者會上針鋒相對，王毅重申捷克參議院議長韋德齊率團訪問台灣的行為是「干預中國內政」，「台灣是中國一部分是國際共識」，但馬斯強調，歐洲人尊重國際夥伴，但我們也希望獲得同樣的尊重，「威脅不適合這裡」。

    綜合外媒報導，在德國訪問的王毅8月30日表示，對於捷克參院議長的「公開挑釁」行為，中國政府「不會…坐視不管」，一定要讓其「為自己的短視行為和政治投機付出沉重代價」，還稱「挑戰一個中國原則，是與14億中國人民為敵，也是國際背信行為」；而王毅與德國外長馬科在今天會晤結束後，王毅在會後記者會上面對提問強調，「台灣是中國不可分割的一部分」是國際共識，中國必定會捍衛領土統一，他更指稱，「中國不是麻煩製造者，都是因為他人行為而『被迫反擊』」。

    不過，馬斯在記者會上指出，他已與捷克外長通過電話，他說，我們身為歐洲人密切合作，我們尊重國際夥伴，但我們也希望國際夥伴尊重我們，「威脅不適合這裡」；他也強調，德國希望香港的「一國兩制」能完整施行，並盡快恢復立法會的改選，也呼籲撤銷《港版國安法》，不過，王毅重申，「香港以及新疆議題屬中國內政，不希望外國干預中國內政」。

    針對王毅對台灣相關的恐嚇言論，德國國會聯邦議院外交事務委員會主席羅特根（Norbert Röttgen）痛批，中國外長在訪問德國時竟親自「出言恐嚇另一個歐盟成員國以及議員」這個事實，「不僅是外交上，也是對民主的褻瀆」，歐盟成員國是承認一個中國政策，但仍有可能訪問台灣，「台灣不是全球地圖上的空白地」。

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