北極圈驚見50公尺深「天坑」 專家解謎：甲烷噴炸

位於俄羅斯北極圈內的凍原帶（tundra）近日突然發生一起爆炸，炸出一個深達165英尺（約50公尺）的超級大洞，當地居民議論紛紛，外星人來過、俄羅斯進行核武試爆等傳聞不斷。（圖擷取自推特）

2020-09-01 20:58:13

〔即時新聞／綜合報導〕位於俄羅斯北極圈內的凍原帶（tundra）近日突然發生一起爆炸，導致炸出一個深達165英尺（約50公尺）的超級大洞，當地居民議論紛紛，外星人來過、俄羅斯進行核武試爆等傳聞不斷。對此，科學家表示，爆炸可能是永凍土層慢慢融化後，沼氣不斷釋放、噴發而成，「是種自然現象」。

綜合外媒報導，俄羅斯北極圈內凍原帶的夏天近年異常炎熱，導致不斷發生大規模爆炸，當地近日突發生大爆炸，該凍原帶上被炸出一個深達約50公尺的超級大洞，而該大洞在歷年來發現的大洞規模中，只排第17名。

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這個超級大洞也引發當地居民議論紛紛，有傳聞指外星人搭乘幽浮所為，也有人懷疑莫斯科進行核子試爆或試射飛彈。為了解開謎團，俄羅斯電視台《Vesti Yamal TV》組成拍攝團隊前往當地查看，向俄國民眾公布這個「天坑」的真實面貌，此舉也引起科學界關注並前往探勘。

對此，俄羅斯石油天然氣研究所（Russian Oil and Gas Research Institute）教授波哥亞夫蘭斯基（Vasily Bogoyavlensky）表示，永凍層在經過數千年冰封下，土壤不斷釋放甲烷氣體，氣體進入泥土中的各個縫隙，而隨著永凍層開始解凍，底下的氣體也陸續釋放、噴發，因此，其所引起的爆炸的巨大威力將土壤及冰塊拋到數百公尺外。

但哥亞夫蘭斯基也補充，鑽探天然氣也有可能會引發爆炸。

A giant new 50-meter deep 'crater' opens up in Arctic tundra. The recently-formed new hole or funnel is just the latest to be seen in northern Siberia since the phenomenon was first registered in 2014 [read more: https://t.co/ai4dRjh9r3] pic.twitter.com/Oa928qvP80 — Massimo （@Rainmaker1973） September 1, 2020

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