北極圈驚見50公尺深「天坑」 專家解謎：甲烷噴炸

2020-09-01 20:58:13

〔即時新聞/綜合報導〕位於俄羅斯北極圈內的凍原帶(tundra)近日突然發生一起爆炸,導致炸出一個深達165英尺(約50公尺)的超級大洞,當地居民議論紛紛,外星人來過、俄羅斯進行核武試爆等傳聞不斷。對此,科學家表示,爆炸可能是永凍土層慢慢融化後,沼氣不斷釋放、噴發而成,「是種自然現象」。

綜合外媒報導,俄羅斯北極圈內凍原帶的夏天近年異常炎熱,導致不斷發生大規模爆炸,當地近日突發生大爆炸,該凍原帶上被炸出一個深達約50公尺的超級大洞,而該大洞在歷年來發現的大洞規模中,只排第17名。

請繼續往下閱讀...

這個超級大洞也引發當地居民議論紛紛,有傳聞指外星人搭乘幽浮所為,也有人懷疑莫斯科進行核子試爆或試射飛彈。為了解開謎團,俄羅斯電視台《Vesti Yamal TV》組成拍攝團隊前往當地查看,向俄國民眾公布這個「天坑」的真實面貌,此舉也引起科學界關注並前往探勘。

對此,俄羅斯石油天然氣研究所(Russian Oil and Gas Research Institute)教授波哥亞夫蘭斯基(Vasily Bogoyavlensky)表示,永凍層在經過數千年冰封下,土壤不斷釋放甲烷氣體,氣體進入泥土中的各個縫隙,而隨著永凍層開始解凍,底下的氣體也陸續釋放、噴發,因此,其所引起的爆炸的巨大威力將土壤及冰塊拋到數百公尺外。

但哥亞夫蘭斯基也補充,鑽探天然氣也有可能會引發爆炸。

A giant new 50-meter deep 'crater' opens up in Arctic tundra. The recently-formed new hole or funnel is just the latest to be seen in northern Siberia since the phenomenon was first registered in 2014 [read more: https://t.co/ai4dRjh9r3] pic.twitter.com/Oa928qvP80