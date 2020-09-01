擬與印日澳組軍事同盟 美副國務卿：不排除其他國加入

美國國務院副國務卿畢根。（法新社檔案照）

2020-09-01 21:07:21

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國近年加強與印度、日本、澳洲等「四方安全對話」（QUAD）國家加強合作，以遏制中國威脅。美國國務院副國務卿畢根（Stephen Biegun）8月31日進一步表示，美方的目標是與上述國家發展正式的戰略關係，建立類似北約組織（NATO）的軍事聯盟。

《日本時報》（Japan Times）1日報導，畢根8月31日透過視訊參與年度「美印戰略夥伴論壇」時，指稱印太地區缺乏強大的多邊結構，不像歐洲成立歐盟或美歐組成北約等；因此，在某種程度上，已有人提議正式建立類似的組織。

請繼續往下閱讀...

美、澳、日、印等4國，在2017年重啟非正式的「四方安全對話」戰略論壇，定期舉辦峰會及馬拉巴爾（Malabar）聯合軍演，以深化安全防禦合作，並針對中國透過「一帶一路」倡議在印太地區的基礎建設計畫，商討替代方案。

值得注意的是，畢根強調「四方安全對話」並非限於上述4國參與，認為有很多原因讓其他國家參與。例如，近期談論應對武漢肺炎疫情時，南韓、越南和紐西蘭也都派官員與會，這種「自然而然的聚集和討論」極具建設性。

不過，畢根也提到，在建立同盟關係時，必須確保「各國步伐一致」，因為即使美日2國向來強烈支持加強合作，但印澳2國過去憂心「走得太前面」，尤其對安全領域的結盟顧慮頗多，顯然擔心招致中國報復。這4國預計今年秋季在印度展開會談。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法