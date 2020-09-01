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    中國大學推「女生安全攻略」挨轟 校方反嗆：小學生都知道！

    廣西大學「女生安全攻略」中對女大生「著裝」、「住宿」、「外出」、「乘車」等四項行為提出建議，「著裝」部分要求女學生不要穿著過分暴露的衣服裙子，不低胸、不露腰、不露背，以「防止產生誘惑」。示意圖，人物與新聞事件 無關。（資料照）

    廣西大學「女生安全攻略」中對女大生「著裝」、「住宿」、「外出」、「乘車」等四項行為提出建議，「著裝」部分要求女學生不要穿著過分暴露的衣服裙子，不低胸、不露腰、不露背，以「防止產生誘惑」。示意圖，人物與新聞事件 無關。（資料照）

    2020-09-01 21:34:46

    〔即時新聞／綜合報導〕中國廣西大學上月31日發布「女生安全攻略」，要求女生不要穿暴露的衣著，不著低胸、不露腰「防止產生誘惑」，貼文PO出後引發中國網友反彈。對此，一位校方人員不但不認涉及性別刻板印象疑慮，更反嗆「不能穿著太暴露，這本來應該是小學生就知道的規矩」、「同學們忘了最基本的禮儀」。

    廣西大學「女生安全攻略」中，針對女大學生「著裝」、「住宿」、「外出」、「乘車」等四項行為分別提出建議，其中「著裝」部分引起最大反彈，該項目中要求女學生不要穿著過分暴露的衣服裙子，不低胸、不露腰、不露背，以「防止產生誘惑」。

    根據中媒報導，一名校方人員今日受訪指出，之所以有服裝要求，乃因廣西氣候炎熱，許多女生因此穿著比較暴露。校方人員補充，該校圖書館、教室都是不能穿細肩帶進入的，常有女學生因此在門口與管理人員起爭執。

    對於外界質疑，校方人員說，進入校園後就不是普通的社會市民，受過高等教育的同學首先應該學習基本禮儀。他更嗆，「不能穿著太暴露，這本來應該是小學生就知道的規矩，但在大學裡感覺同學們都忘卻了最基本的一些禮儀，所以重新提一提」。

    中國廣西大學上月31日發布「女生安全攻略」。（圖擷取自廣西大學官網）

    中國廣西大學上月31日發布「女生安全攻略」。（圖擷取自廣西大學官網）

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