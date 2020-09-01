隕石雨！ 巴西小鎮落下200多碎片 貧農「錢從天降」

巴西有個邊遠小鎮日前突然下了一場隕石雨，多達200多個隕石碎片從天而降，而這些隕石碎片也瞬間成為炙手可熱的商品，吸引許多收購者花大錢購買，讓當地許多原本貧窮的農戶瞬間發了一筆橫財。（圖擷取自facebook）

2020-09-01 19:11:00

〔即時新聞／綜合報導〕巴西有個邊遠小鎮日前突然下了一場隕石雨，多達200多個隕石碎片從天而降，而這些隕石碎片也瞬間成為炙手可熱的商品，吸引許多收購者花大錢購買，讓當地許多原本貧窮的農戶瞬間發了一筆橫財，直呼這場隕石雨是「錢從天降」、奇蹟。

綜合外媒報導，巴西東北部伯南布哥州（Pernambuco）的小鎮聖菲洛梅納（Santa Filomena）在8月19日掉落了約200塊隕石碎片，有當地人在晚上親眼目睹流星雨，隨後就發生殞石雨的情況，其中最大塊的碎片甚至重達40公斤；得知消息的隕石收購者從巴西各地、美國、烏拉圭蜂擁而至，前來大舉收購這些隕石，當地居民撿拾這些隕石後也樂於出售，結果隕石價格也從每克20里爾（約新台幣107.25元）翻倍到每克40里爾（約214.5新台幣），目前價格還持續翻漲。

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由於居民大多數是農民，平均收入不高，而這場隕石雨讓當地居民賺得缽滿盆滿，當地有位20歲的學生羅德里格斯（Edimar da Costa Rodrigues）表示，自己撿到一塊重164克的隕石，最後有位美國來的收購者以1000英鎊（約4萬新台幣）的價格買走；巴西國家博物館也以1萬5000英鎊（約58.5萬新台幣）的價格，收購一塊重約2.8公斤的隕石，前來洽商的科學家團隊也試圖收購最大的40公斤隕石，但這隕石的價格超過2萬英鎊（約78萬新台幣），這個價格也是當地人10年的平均所得收入，他們擔心開價贏不了美國收購者，使這塊瑰寶就此流出巴西。

這些隕石的起源非常古老，最久可以追溯到太陽系形成時，發現的隕石中只有1%屬於這種，其標本的價格也落在數萬英鎊；聖保羅大學化學研究所的學者席爾瓦（Gabriel Silva）表示，這些隕石屬於球粒隕石，它們是地球形成、甚至是太陽系最早出現的礦物之一，這些隕石有助於研究宇宙是如何形成的。

他強調，「這種隕石使收藏家和研究人員非常興奮，導致隕石的價格飆高」，也因為沒多少巴西人會購買，因此有收購者會轉賣給外國的富翁賺取價差，「當地人應該在鎮上設立隕石博物館，不僅可以吸引旅客造訪參觀，也可讓學者進行研究」。

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