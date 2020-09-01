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    疫情影響家庭生計 亞洲童婚大幅增加

    武漢肺炎疫情延燒，許多家庭無法維持生計，加劇亞洲童婚現象。（美聯社資料照）

    武漢肺炎疫情延燒，許多家庭無法維持生計，加劇亞洲童婚現象。（美聯社資料照）

    2020-09-01 16:58:54

    〔即時新聞／綜合報導〕童婚在印尼群島、印度、巴基斯坦、越南等國的傳統社區相當普遍，經過各方團體長年努力，童婚現象正逐漸減少。近期卻有專家指出，隨著武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒，亞洲將有成千上萬的未成年女孩被迫進入婚姻，童婚人口持續增加。

    綜合外媒報導，印度非營利組織「一步阻止童婚」（1 Step 2 Stop Child Marriage）的辛格（Rolee Singh）表示，疫情封鎖期間，失業現象激增，許多家庭無法維持生計，因此選擇將年幼的女兒嫁出去。辛格指出，可以看到許多孩子結婚是因為對方提供金錢或某種形式的回報，這些家庭不了解這樣的行為等同「人口販賣」，這是一個令人擔憂的趨勢。

    越南慈善團體「藍龍」（Blue Dragon）表示，自疫情大流行以來學校關閉，可以看見越來越多14歲以下的女孩結婚，童婚趨勢持續增長。非政府組織「女孩非新娘」（Girls Not Brides）亞洲地區負責人賈阿（Shipra Jha）則提到，童婚源自於性別不平等和父權主義，受疫情影響，過去十年女權取得的所有進步將受到打擊。

    為解決童婚問題，各國紛紛提出將法定結婚年齡上調，印尼去年從16歲提高到19歲，印度總理莫迪（Narendra Modi）計畫從18歲調整為21歲，非營利組織則認為相關政策沒有足夠的強制力，更無法解決根本問題。

    根據聯合國數據，每年全球預計約有1200萬名女孩在18歲之前結婚。聯合國也警告，除非採取緊急措施解決疫情帶來的經濟和社會影響，否則未來十年將再增加1300萬童婚。

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