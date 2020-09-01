香港女中學生陳彥霖浮屍案 法醫：可能是溺斃

針對去年疑似「被溺水」而身亡的香港15歲女中學生「陳彥霖」，香港法庭近日進行死因研訊，據法醫指出，因屍體腐爛、指甲內無衣物纖維而未能確定死因，不過目前以排除法來看，推測陳可能是遇溺死亡。圖為示意圖。（路透）

2020-09-01 14:11:38

〔即時新聞／綜合報導〕針對去年疑似「被溺水」而身亡的香港15歲女中學生「陳彥霖」，香港法庭近日進行死因研訊，今日法庭傳喚當時的化驗師以及解剖陳彥霖遺體的法醫，法醫指因屍體腐爛、指甲內無衣物纖維而未能確定死因，他並稱懂得游泳的人很少會選擇跳海輕生，不過目前以排除法來看，推測陳可能是遇溺死亡。

港媒報導指出，陳彥霖去年9月19日開始失聯，之後在油塘魔鬼山出現一具赤裸浮屍，之後被確認是陳彥霖的遺體，由於陳生前曾參加反送中運動，且是游泳健將並曾受過跳水訓練，外界對死因議論紛紛，有不少人則將矛頭指向香港警方，懷疑是陳被逮捕後被性虐，再讓遺體泡海水以湮滅證據。

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由於港警稱陳死因無可疑引發社會爭議，裁判法庭自上月24日起為她展開為期11日的死因研訊，如今研訊踏入第7天，今日傳喚的則是政府化驗所高級化驗師李詠文，以及解剖陳彥霖遺體的法醫李毓華。

李詠文指出，去年9月26日收到陳彥霖的2個指甲樣本，經化驗並未發現衣物纖維。李詠文並指屍體指甲內的衣物纖維可能已被沖走，但也強調沒發現纖維，並不代表事主沒有和他人接觸，或發生任何事情。

李毓華則表示，解剖屍體時未有發現致命傷勢，包括內出血及骨裂，不過因陳彥霖的屍體已初度及中度腐爛，皮膚上有綠色及紅色的變色，未能從表徵推測屍體在海中漂浮多久，也不能排除瘀傷是被遮蓋。不過李毓華也強調，當時經過化驗陳彥霖體內沒有藥物及毒物殘留，不過即使私處沒有傷勢，仍不能排除事主是否被性侵。只是依目前來看，在排除其他可能性下，死因可能還是與遇溺有關。針對死因裁判官高偉雄詢問，懂得游泳的人會否選擇跳海，李毓華則指在過往處理的案件中比較少見。

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