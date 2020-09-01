美北德大下令驅逐「中國公派留學生、學者」限1月內離境

美國北德州大學（University of North Texas）26日宣布驅除所有中國國家留學基金委員會資助的公派訪問學者和留學生，限他們在1個月內離境。（路透社示意圖）

2020-09-01 10:30:15

〔即時新聞／綜合報導〕中國研究員近來在美國竊取機密事件頻傳，美國國務卿龐皮歐表示，總統川普擬限制中國學生或研究人員到美國。美國北德州大學（University of North Texas）搶開第一槍，26日宣布切斷和中國「國家留學基金委員會」的合作關係，並即刻驅除所有中國國家留學基金委員會資助的公派訪問學者和留學生，限他們在1個月內離境。

根據德州當地媒體《丹頓紀事報》報導，美國北德州大學26日突然發信通知，校內15位接受「中國國家留學基金委員會」經費補助、赴該校進行訪問研究的公費研究人員、留學生，北德州大學已結束和該留學基金會的合作關係，並已通知美國官方，這些學者的交流計畫當天到期，即日起撤銷他們的「J-1」交流訪客簽證、切斷他們使用學校E-mail、伺服器、以及其他資源的權限，研究人員若要返回校園收拾個人物品，必須在他人陪同下才能進入校園。

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此事引起中國留學生反彈，有人在請願網站Change.org上發起聯署，要求該校撤回這項決定。聲明中表示，北德州大學至今未說明為何終止合作關係，並強調由於新冠肺炎疫情嚴重，美國飛往中國的機位一位難求，遭驅逐的學者難在30天期限內買到機票，目前該活動已有超過4千人連署支持。

對此，北德州大學發言人伯謝德（Jim Berscheidt）強調，這起事件只影響「15名領取該特定基金會補助的訪問學者」，並不影響其他在校就讀的學生，校方仍持續歡迎包括中國在內的所有其他國家的訪問學者。

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