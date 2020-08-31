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    中媒爆接種武肺疫苗或致病症加重 不到1天被下架

    中國宣布該國已有進入Ⅲ期臨床試驗的武漢肺炎疫苗。（歐新社）

    中國宣布該國已有進入Ⅲ期臨床試驗的武漢肺炎疫苗。（歐新社）

    2020-08-31 11:47:41

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情全球爆發，各國無不加速研發疫苗的腳步，日前中國宣布該國已有進入Ⅲ期臨床試驗的疫苗，但昨日有中媒引述上海公共衛生臨床中心專家的話表示，該團隊最新研究發現武漢肺炎恐有「ADE效應」，警告部分人在接種疫苗之後，其自身的免疫反應反而會導致疾病加重，並說中國官方先前公布的疫苗指南未提到此事。原報導不到1日就被刪除。

    中媒《第一財經》30日刊出，標題為「獨家求證：新冠疫苗的免疫反應可能導致病症加重」的報導，一不具名的上海公共衛生臨床中心專家向該媒體透露，「我們的最新研究發現，新冠ADE現象確實存在，而且比例不低，相關研究結果正在等待發布」。

    這名專家坦承「新冠有ADE的風險，對疫苗會提出一定的挑戰，但還是要看具體疫苗使用的抗原」，並說本月早些時候國家藥監局藥審中心發布的《新型冠狀病毒預防用疫苗臨床評價指導原則（試行）》，未提到新冠疫苗具有ADE風險。但其實各國對於新冠具ADE的猜測不斷，目前全球沒有相關的深入研究，他也不確定自己團隊的研究結果是否會發表在經同行評審的期刊上，而《第一財經》的報導不到1日就被刪除。

    「ADE」是antibody-dependent enhancement的縮寫，中文叫「抗體依賴的增強作用」。若出現「ADE」，代表一部分人在接種了疫苗之後，其自身的免疫反應會導致病症加重。全球接連傳出武漢肺炎二度感染案例，美國內華達州一名叫雷諾的男子，二度感染後症狀明顯比第一次感染嚴重，雖目前還不能確定是不是「ADE效應」導致，但科學家警告若武漢肺炎病毒有「ADE」效應，會導致二度感染死亡風險更嚴重。

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