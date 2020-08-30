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    布拉格親台市長賀吉普喜回留學地 6天行程排滿滿

    由捷克國會參議院議長韋德齊率領的訪問團，在今天上午抵達台灣，其中親台的捷克首都布拉格市長賀吉普（見圖）也隨團來台，進行為期6天的訪問行程。（圖擷取自賀吉普facebook）

    由捷克國會參議院議長韋德齊率領的訪問團，在今天上午抵達台灣，其中親台的捷克首都布拉格市長賀吉普（見圖）也隨團來台，進行為期6天的訪問行程。（圖擷取自賀吉普facebook）

    2020-08-30 22:39:19

    〔即時新聞／綜合報導〕由捷克國會參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）率領的訪問團，在今天（8月30日）上午抵達台灣，其中親台的捷克首都布拉格市長賀吉普（Zdeně kHřib）也隨團來台訪問6天；他今天抵台後在臉書發文表示，未來6天行程滿滿，不僅會將會見我國總統蔡英文、行政院長蘇貞昌及姊妹市台北市長柯文哲，也會參加台捷投資論壇與企業媒合會，並希望推動台捷直航班機。

    根據賀吉普的臉書 表示，當捷克訪問團抵達台灣後，我國外交部長吳釗燮便在機場接機迎接；他目前正在飯店休息，結果過去在台灣擔任交換學生期間認識的同學們紛紛送禮物過來，「每個人還各自寫了一段話，讓我感到非常開心」。

    賀吉普指出，接下來幾天，將與代表團一起參加諸如台灣電子設備協會等企業媒合會以及台捷投資論壇，希望布拉格未來能在生產鏈中占有一席之地，「這樣就不會錯過這班產業列車」，此外也會出席在政治大學舉行的座談會，以及在台捷克人社群舉辦的招待會。

    賀吉普也提及希望布拉格與台北之間能有直航班機，因此也會與中華航空董事長謝世謙進行洽談，之後也會與蔡英文總統、行政院長蘇貞昌會見，且因為台北與布拉格是姊妹市，所以也會與台北市長柯文則碰面。

    根據經濟部表示，捷克為台灣在歐洲的第4大投資國，投資規模僅次於德國、荷蘭與英國，是相當重要的經貿夥伴。

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