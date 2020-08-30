提「治藏十條」 習近平：發動群眾成反分裂「銅牆鐵壁」

中共中央第7次西藏工作會議28至29日在北京召開，中共總書記習近平（見圖）提出「治藏十條」，內容不僅強調「推動藏傳佛教中國化」，還進一步指出要廣泛發動群眾參與「反分裂鬥爭」，形成維護穩定的銅牆鐵壁。（美聯社資料照）

2020-08-30 21:57:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國近日對西藏動作頻頻，中共中央第7次西藏工作會議28至29日在北京召開，中共總書記習近平強調「治藏十條」，內容不僅強調「推動藏傳佛教中國化」，還進一步指出要廣泛發動群眾參與「反分裂鬥爭」，形成維護穩定的銅牆鐵壁。

綜合媒體報導，中共政治局常委、全國政協主席汪洋7月赴西藏提出，要重視「中華民族共同體歷史的研究」、「提高藏傳佛教中國化水準」為重點做好宗教工作。中國國務委員兼外交部長王毅8月中旬曾前往西藏視察，他當時說，西藏的安全穩定事關中共黨和國家發展大局，中共解放軍近日也在西藏進行建制部隊的低空傘降實兵訓練。

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中資港媒《南華早報》引述分析人士指出，中國高層官員頻繁訪問西藏，與近期印中衝突有關，意在重申對邊境地區的主權。

根據中國官媒「中國西藏網」25日通稿報導，中共西藏黨委書記吳英傑近日在西藏自治區區黨委國家安全委員會會議表示，教育引導各族民眾「感黨恩、聽黨話、跟黨走」，與14世達賴喇嘛「劃清界限」，並要「引導信教群眾理性對待宗教、淡化宗教消極影響」。

中共總書記習近平出席中共中央第7次西藏工作會議，提出治藏方略「十個必須」，包括必須堅持中共領導、治國必治邊、治邊先穩藏的戰略思想、宗教中國化等方向，還強調全面貫徹「新時代黨的治藏方略」及「鑄牢中華民族共同體意識」。

中國2015年曾提出治藏方略「六個必須」，其中提到必須牢牢把握西藏社會的主要矛盾和特殊矛盾，並要「堅持對達賴集團鬥爭的方針政策不動搖」；但習近平此次未談到達賴喇嘛，強調「必須把維護祖國統一、加強民族團結作為西藏工作的著眼點和著力點」、「必須統籌國內國際兩個大局」、「須堅持我國宗教中國化方向」等，並進一步指出，要加強對群眾的教育引導，廣泛發動群眾參與「反分裂鬥爭」，形成維護穩定的銅牆鐵壁。

習近平還要求，重視加強學校思想政治教育，把愛國主義精神貫穿各級各類學校教育，「把愛我中華的種子埋入每個青少年的心靈深處」，並不斷增強各族群眾對偉大祖國、中華民族、中華文化、中國共產黨、中國特色社會主義的認同，積極引導藏傳佛教與社會主義社會相適應，推進藏傳佛教中國化。

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