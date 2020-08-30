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    改口稱「普篩成本高不切實際」 世衛：檢測重點在有症狀者

    美國疾控中心（CDC）近日更新病毒檢測指南，新規定包括「無症狀者不需要篩檢」；對此，世衛組織官員萊恩（左）指出，普篩成本高不切實際，檢測重點應放在有症狀者。（路透資料照）

    美國疾控中心（CDC）近日更新病毒檢測指南，新規定包括「無症狀者不需要篩檢」；對此，世衛組織官員萊恩（左）指出，普篩成本高不切實際，檢測重點應放在有症狀者。（路透資料照）

    2020-08-30 19:42:53

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，美國疾控中心（CDC）近日更新病毒檢測指南，新規定包括「無症狀者不需要篩檢」；對此，世衛組織（WHO）官員萊恩（Mike Ryan）指出，普篩成本高不切實際，檢測重點應放在有症狀者。

    綜合媒體報導，美國CDC在24日修改新冠病毒採檢標準，其中「無症狀者不需要篩檢」，意指曾與確診者有接觸（6英呎以內、15分鐘以上）的人沒有病徵，就不需要接受病毒篩檢，但老弱者、醫護人員除外；此外，若民眾被州級或地方公衛官員建議檢測，仍可參加篩檢。

    WHO突發衛生事件執行主任萊恩27日表示，除非是持續出現群聚感染的地方，篩檢應針對確診者以及與確診者接觸過的人，普篩成本高且不切實際，在大多數國家，普篩確實沒那麼有用，不僅會汲取大量資源，還需要具備強大的篩檢能力，因此必須聚焦在檢測對的人，把重點放在群聚篩檢最大化，著重檢測的質量和處理速度。

    世衛流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）指出，篩檢重點應該放在出現感染跡象的人，WHO建議，「如果可以的話，曾與確診病例接觸者，不論是否出現症狀，應該接受篩檢」，各國可以自由調整WHO檢測指南以符合需求，篩檢很重要，但一樣重要的是要盡快獲得檢測結果。

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