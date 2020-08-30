中國狂炒《黑豹》聯名鞋！ 3千飆至1.3萬遭轟沒良心

43歲的漫威電影《黑豹》男主角查德威克鮑斯曼病逝，震驚全球粉絲。（迪士尼提供）

2020-08-30 12:38:03

〔即時新聞／綜合報導〕43歲的漫威電影《黑豹》男主角查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman）29日因大腸癌病逝，震驚全球粉絲，也引發中國網購平台的黑豹聯名球鞋價格飆漲，各鞋款漲價約860元至1810元（約新台幣3700元至7800元），引發網友砲轟，「有沒有點良心？」、「國難當頭買口罩，巨星隕落炒球鞋」、「這就是中國的球鞋文化」。

查德威克鮑斯曼病逝的消息傳出後，有網友發現球鞋交易平臺上的賣家將黑豹聯名球鞋的價格不斷推高，原先標價769元（約新台幣3300元）的「Anta Marvel × KT3 Low Black Panther」球鞋漲至1999元（約新台幣8600元）；原先標價1189元（約新台幣5100元）的「Marvel × Adidas Dame 5 Black Panther」球鞋漲至2999元（約新台幣1.3萬元），而該平台也湧入大量買家購買黑豹聯名球鞋。

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對此，中國網友紛紛傻眼表示，「有沒有點良心？」、「和科比去世那天一樣，現在對炒鞋那張聊天記錄的圖還記憶深刻」、「科比剛走的時候，炒鞋販子一邊漲價，一邊說科比為什麼不早點死」、「國難當頭買口罩，巨星隕落炒球鞋」、「這就是中國的球鞋文化」，不過也有人表示，「只能說資本主義沒有對錯，只有利益」、「人多買，貨少，價錢自然高」、「希望各影迷、球迷冷靜點就好」。

43歲的漫威電影《黑豹》男主角查德威克鮑斯曼病逝，中網瘋炒球鞋。（圖擷取自微博）

原先標價769元（約新台幣3300元）的球鞋漲至1999元（約新台幣8600元）。（圖擷取自微博）

原先標價1189元（約新台幣5100元）的球鞋漲至2999元。（圖擷取自微博）

男星病逝消息曝光後，該平台湧入大量買家購買黑豹聯名球鞋。（圖擷取自微博）

各鞋款漲價約860元至1810元（約新台幣3700元至7800元），引發網友砲轟。（圖擷取自微博）

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