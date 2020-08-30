印度聖橋上裸體拍片 27歲法女遭逮、若成案最高面臨3年徒刑

一名法國女子在拉克斯曼朱拉吊橋（Lakshman Jhula）上裸體拍片，事後遭警方逮捕。（翻攝Google Map）

2020-08-30 11:40:56

〔即時新聞／綜合報導〕拜訪其他國家，若不尊重異鄉文化，除了丟了面子，還可能為自己招來牢獄之災。法國一名27歲女子日前於印度城鎮「瑞詩凱詩」（Rishikesh）的拉克斯曼朱拉橋（Lakshman Jhula）裸體拍片，以此刺激自己網路商品的買氣；瑞詩凱詩在印度教具有重要意義，被視為聖地，當事女子的行為不僅惹議，更讓她在當地時間27日遭到警方逮捕，若此案成立，將面臨最重3年刑期。當事女子現已保釋出獄，但手機被警方以證物名義查扣。

綜合媒體報導，27歲女子瑪麗海倫（Marie-Helene）除在橋上拍片外，也在飯店房內拍攝了裸照。瑪麗海倫的拍攝內容上傳社群網路後，隨即有民眾通報當地警方，警方因此介入調查。瑪麗海倫今年3月便抵達印度，後來因為印度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情封鎖政策而滯留當地；面對調查，她對警方表示，自己在網路上販賣項鍊，拍片只是為了刺激商品買氣。

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當地警局局長薩克拉尼（R.K. Saklani）對外媒表示，「也許在法國這並非令人排斥之舉」，「但瑞詩凱詩是個神聖的地方，而拉克斯曼朱拉橋則是羅摩的手足拉克什曼那（Lakshmana）與妻子悉妲（Sita）渡恆河的地方」。這座吊橋是瑞詩凱詩的熱門觀光景點之一，建於1939年，長137公尺，懸於恆河21公尺之上，知名樂團披頭四（Beatles）曾在1960年代造訪瑞詩凱詩，使其聞名一時。

若此案成立，瑪麗海倫將面臨最重3年的徒刑，但調查流程可能需要花上數個月。瑪麗海倫現已被保釋出獄，但手機被警方查扣，作為調查的證物之一。

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