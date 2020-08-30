福建平潭島驚傳船隻相撞 漁船被撞沉12人失蹤

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福建最大島平潭島，在今晨驚傳撞船意外，兩隻船隻不明原因相撞，漁船沉沒，12失蹤。圖為平潭島一景。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕福建最大島，也是中國距離台灣最近的平潭島，在今（30日）晨驚傳撞船意外，兩隻船隻不明原因相撞，漁船沉沒，多人落海失蹤。
據中國《央視》報導，今晨一艘福建晉江籍的漁船在台灣海峽平潭島附近海域，與另一艘船舶相撞，漁船沉沒，船上14人，僅2人獲救，其餘12人落海失蹤，搜救工作正在進行中。
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