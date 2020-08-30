非裔佛洛伊德案 白人警要求撤告「他死於毒品而非膝蓋」

佛洛伊德案主嫌蕭文要求撤告，指稱佛死於「毒品」而非膝蓋。（美聯社）

2020-08-30 10:21:51

〔即時新聞／綜合報導〕美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月遭到白人警察蕭文（Derek Chauvin）單膝壓頸8分鐘致死後，全美爆發「黑人的命也是命」（Black lives matter，BLM）示威風潮，後續影響現仍持續。不過事件主嫌蕭文卻於上週五（28日）要求法官撤銷對他的謀殺指控，指稱佛死於毒品作用而非壓頸動作。

根據《每日郵報》報導，蕭文的律師於上週五（28日）在法庭上提出一項動議，聲稱佛洛伊德雖然因心臟驟停而死，但驗屍報告指出他本身患有高血壓性心臟病、動脈硬化等疾病，加上體內有芬太尼，以及使用甲基安非他命等，死因應是吸毒過量而非壓頸導致，「簡單地說，弗洛伊德先生無法呼吸，因為他攝入芬太尼的致死劑量」，要求法官撤銷對他的客戶的謀殺罪名。

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報導提到，佛洛伊德家族的律師本·克魯普（Ben Crump）則表示，這次動議是一次「不法分子的不法之舉」，「全世界都看到事情是怎麼發生的，影片已說明了一切」，目前涉案的4名前警察蕭文、關（J.Alexander Kueng）、托浩（Tou Thao）和萊恩（Thomas Lane）都預定於2021年3月8日在明尼蘇達州的亨內平縣接受審判，所有指控都沒有改變。另外，該州檢察官亦要求法院對4名涉案人「提高量刑」。

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