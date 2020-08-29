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    香港831太子站事件週年將至 民陣發起「全民罷鐵」

    圖為去年831，香港港鐵太子站發生港警無差別襲擊事件。（美聯社）

    圖為去年831，香港港鐵太子站發生港警無差別襲擊事件。（美聯社）

    2020-08-29 23:18:21

    〔即時新聞／綜合報導〕香港去年爆發反送中運動，並在8月31日發生港鐵太子站警暴鎮壓事件，當時港警無差別襲擊、拘捕乘客，引發市民惶恐。如今「831事件」臨近一週年，民間人權陣線（民陣）將於31日發起「全民罷鐵」活動。

    民陣在臉書表示，回顧去年8月31日，港警當時將市民打到頭破血流，急救員跪地哭求仍無法入站救人，而港鐵事後更拒絕公開監視器片段，罷鐵風潮因而展開，「至今，當日死傷數字未明，魔警及黨鐵卻在法網外逃之夭夭。然而，不少同路人亦因各種原因，重新拍卡（刷卡）走進了黨鐵月台。」

    民陣稱，國安法生效至今，不少人都感到無力，不知道前路何去何從。然而，每天日常生活中仍有很多可做之事，罷搭黨鐵便是其一。隨著831事件一週年將至，「讓我們重拾初衷，全民罷搭黨鐵，堅守生活中每一寸可抗爭的土壤。抗爭未竟，唯拒絕遺忘、堅持到底，才能看見出路。」

    去年831事件中，各家外媒報導指出有多名民眾受傷，甚至傳出有傷者死亡，加上過程疑點重重，港鐵被指控協助警方封站搜捕，甚至阻撓救護人員進站治療受傷市民，事後又被批評遲遲不肯公布完整的監視器影片，更加點燃港民怒火。

    民陣臉書︰

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