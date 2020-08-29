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    馬克宏接見王毅 強烈關切香港、新疆問題

    25日王毅到訪義大利羅馬時，抗議者舉標語牌和西藏旗示威，聲援香港民主。（路透）

    25日王毅到訪義大利羅馬時，抗議者舉標語牌和西藏旗示威，聲援香港民主。（路透）

    2020-08-29 21:58:39

    〔編譯管淑平／綜合報導〕法國總統馬克宏28日與中國外交部長王毅會面時，表達「強烈關切」香港和中國維吾爾族人權問題。這是王毅此行訪問歐洲五國，再次遭到訪國官方提出這些中共政府眼中的「敏感議題」。

    馬克宏在愛麗榭宮接見王毅，法國總統府表示，向王毅「強烈關切」香港、新疆問題。中國官媒「新華社」報導王毅會見馬克宏，未提馬克宏關切香港、新疆問題。

    新華社的報導指出，王毅轉達習近平口信，並表示「中歐始終是合作夥伴，不是競爭對手」，在當前單邊主義、保護主義抬頭的情勢下，應共同維護多邊主義理念，「深化中歐全面戰略夥伴關係，共同站在歷史正確的一邊」。

    王毅這次訪問歐洲，所到之處，也都可見到香港、維族、藏人和中國異議人士的抗議。法國國際廣播電台（RFI）中文網報導，在王毅到訪前，旅法維族團體呼籲，馬克宏身為人權大國總統，過去卻從未在公開場合向中方提到人權議題，希望馬克宏能「亡羊補牢」。

    另外，法國戰略研究基金的亞洲問題專家博大安（Antoine BONDAZ）發推文，指身為總統的馬克宏，接見中國外長，是未遵守對等原則，法國外長到北京就未獲得中國國家主席習近平會見。

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