媳婦嚇呆！撞見丈夫和婆婆啪啪啪 崩潰通報母子亂倫

美國麻薩諸塞州1名女子，撞見了自己的丈夫和婆婆做愛後當場崩潰。美國警方封鎖線示意圖。（路透）

2020-08-29 16:56:00

〔即時新聞／綜合報導〕這是什麼8點檔劇情！美國麻薩諸塞州1名太太，撞見了自己的丈夫和婆婆正在做愛，當場崩潰得要親戚幫忙報警，揭露出這樁母子亂倫的醜聞。

據當地媒體《Sentinel & Enterprise》 報導，警方和法庭文件顯示，出勤員警抵達克拉倫登街（Clarendon street）的民宅後，64歲的母親謝麗爾（Cheryl Lavoie）和43歲的兒子東尼（Tony L. Lavoie）當場承認兩人母子近親相姦。

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兩人表示雙方是自願發生性關係的，而且這只是第一次。兒子東尼被問到為什麼要這樣時，他回答「我不知道，就這樣發生了。」東尼隨後還告訴警察，他希望之後能夠接受治療。

媽媽謝麗爾則透露，自從她與兒子接吻後，兩人這幾個月以來的關係就變得越來越親密。有了兩人的供詞之後，檢方認為有充分的證據指控母子亂倫，向母子倆發出了傳票，並於8月20日開庭。

法庭資料指出，東尼和謝麗爾出庭後皆供認不諱，被法院裁定保釋，但法官要求母子倆必須要互相遠離彼此，預計10月27日將再度開庭。

根據麻薩諸塞州的法規，犯下亂倫罪的民眾最高可被判處20年以下有期徒刑，或者進入矯正院所治療2年半。

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