為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    《企鵝家族》風靡全球 連澳洲落難跳岩企鵝都成粉絲

    園方透過播放《企鵝家族》的方式讓皮耶爾發展企鵝社交能力，而皮耶爾的反應相當良好。（翻攝Perth Zoo@twitter）

    園方透過播放《企鵝家族》的方式讓皮耶爾發展企鵝社交能力，而皮耶爾的反應相當良好。（翻攝Perth Zoo@twitter）

    2020-08-29 14:39:37

    〔即時新聞／綜合報導〕瑞士黏土動畫《企鵝家族》風靡全球，征服多國、跨年齡層的觀眾，而澳洲一隻北跳岩企鵝（Northern Rockhopper penguin）皮耶爾（Pierre）也是其中之一。這隻企鵝被沖刷到澳洲西南部的海灘上，所幸被人救起並及時送往專家手中救治；休養期間，照顧者怕皮耶爾缺乏社交，因此用平板播企鵝影片和《企鵝家族》給牠觀賞，豈料，這部動畫竟然迅速征服了皮耶爾的心。

    根據《BBC》報導，澳洲珀斯動物園（Perth Zoo）收容了一隻北跳岩企鵝，這隻企鵝在澳洲西南部的海灘上被人發現；北跳岩企鵝是瀕危物種，照理來說，北跳岩企鵝每年會換羽一次，即舊羽掉落後長出新羽，但皮耶爾卻沒有，這意味著牠失去羽毛防水、防結冰的保護功能，這對牠的游泳及獵食能力造成嚴重的負面影響。

    工作人員亨利（Danielle Henry）表示，皮耶爾是隻年輕的企鵝，「不知為何新毛長到一半就停下了」，而牠出現在澳洲並非正常情況，「這個時節，皮耶爾正常情況下應該出現在印度或亞南極洋（sub-Antarctic oceans）一帶」，「牠不應該出現這裡，我們接手皮耶爾時，牠的健康狀況並非最佳」。

    所幸皮耶爾現在正接受專家照護，在等待恢復的期間，工作人員擔心這位貴賓沒有同類作陪，野放後缺乏社交能力，因此找了各式各樣的企鵝影片給皮耶爾觀賞，其中也包括《企鵝家族》。亨利表示，皮耶爾的心被《企鵝家族》擄獲了，從牠的回應叫聲、動作中，「我們可以判斷牠非常樂在其中」，而且皮耶爾的發聲狀況令人滿意，「這正是我們要牠做的」。

    亨利補充，皮耶爾「可能沒有意識到Pingu（企鵝家族主角）是隻企鵝」，「牠只是針對顏色和動作做反應」。園方計畫未來將野放皮耶爾，但在這之前，專家判斷牠可能還需要進行2到4輪換羽；對此，亨利表示，園方希望皮耶爾「轉院」到其他有跳岩企鵝的動物園中，好讓牠在康復期間有同伴陪伴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    沖馬桶不通 打開水箱蓋驚見4條蛇
    2020-08-29 09:23

    沖馬桶不通 打開水箱蓋驚見4條蛇
    西班牙同性企鵝家庭超有愛！萌寶一出生就有2個暖媽
    2020-08-26 16:30

    西班牙同性企鵝家庭超有愛！萌寶一出生就有2個暖媽
    百貨宅夯！副都心這案買氣激增4成

    百貨宅夯！副都心這案買氣激增4成
    不是南極？ 美國新研究：企鵝源自澳洲、紐西蘭
    2020-08-18 18:25

    不是南極？ 美國新研究：企鵝源自澳洲、紐西蘭
    長泳2500km！瀕危小企鵝疑為覓食 從紐西蘭游到澳洲
    2019-09-20 20:04

    長泳2500km！瀕危小企鵝疑為覓食 從紐西蘭游到澳洲
    秒看開學生存攻略！買筆電送Vans

    秒看開學生存攻略！買筆電送Vans
    國際今日熱門
    2020-08-28 16:05

    華春瑩PO「章魚圖」嗆美國！網友諷刺：這是中國吧

    2020-08-28 15:42

    武漢肺炎》擋不住疫情！ 巴黎公共場所一律強制戴口罩

    2020-08-28 19:01

    國際社會聲援香港？羅冠聰列入時代年度百大人物票選

    2020-08-28 17:43

    當地百年來最強颶風！蘿拉侵襲美國路州 已釀6死50萬戶停電

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播