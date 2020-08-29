《企鵝家族》風靡全球 連澳洲落難跳岩企鵝都成粉絲

園方透過播放《企鵝家族》的方式讓皮耶爾發展企鵝社交能力，而皮耶爾的反應相當良好。（翻攝Perth Zoo@twitter）

2020-08-29 14:39:37

〔即時新聞／綜合報導〕瑞士黏土動畫《企鵝家族》風靡全球，征服多國、跨年齡層的觀眾，而澳洲一隻北跳岩企鵝（Northern Rockhopper penguin）皮耶爾（Pierre）也是其中之一。這隻企鵝被沖刷到澳洲西南部的海灘上，所幸被人救起並及時送往專家手中救治；休養期間，照顧者怕皮耶爾缺乏社交，因此用平板播企鵝影片和《企鵝家族》給牠觀賞，豈料，這部動畫竟然迅速征服了皮耶爾的心。

根據《BBC》報導，澳洲珀斯動物園（Perth Zoo）收容了一隻北跳岩企鵝，這隻企鵝在澳洲西南部的海灘上被人發現；北跳岩企鵝是瀕危物種，照理來說，北跳岩企鵝每年會換羽一次，即舊羽掉落後長出新羽，但皮耶爾卻沒有，這意味著牠失去羽毛防水、防結冰的保護功能，這對牠的游泳及獵食能力造成嚴重的負面影響。

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工作人員亨利（Danielle Henry）表示，皮耶爾是隻年輕的企鵝，「不知為何新毛長到一半就停下了」，而牠出現在澳洲並非正常情況，「這個時節，皮耶爾正常情況下應該出現在印度或亞南極洋（sub-Antarctic oceans）一帶」，「牠不應該出現這裡，我們接手皮耶爾時，牠的健康狀況並非最佳」。

所幸皮耶爾現在正接受專家照護，在等待恢復的期間，工作人員擔心這位貴賓沒有同類作陪，野放後缺乏社交能力，因此找了各式各樣的企鵝影片給皮耶爾觀賞，其中也包括《企鵝家族》。亨利表示，皮耶爾的心被《企鵝家族》擄獲了，從牠的回應叫聲、動作中，「我們可以判斷牠非常樂在其中」，而且皮耶爾的發聲狀況令人滿意，「這正是我們要牠做的」。

亨利補充，皮耶爾「可能沒有意識到Pingu（企鵝家族主角）是隻企鵝」，「牠只是針對顏色和動作做反應」。園方計畫未來將野放皮耶爾，但在這之前，專家判斷牠可能還需要進行2到4輪換羽；對此，亨利表示，園方希望皮耶爾「轉院」到其他有跳岩企鵝的動物園中，好讓牠在康復期間有同伴陪伴。

Pierre's a big fan of Pingu pic.twitter.com/IBqsCCZrtu — Perth Zoo （@PerthZoo） August 28, 2020

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