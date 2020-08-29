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    嗆美軍「南海不是加勒比海」 中官媒抓狂： 第二槍就是東風飛彈

    中國官媒《環球時報》社評嗆聲，指南海不是加勒比海，不是美軍恣意妄為的地方，並重申解放軍絕不會在南海上打第一槍，但是「第二槍說不定就是東風-21D和東風-26B」。圖為解放軍在閱兵典禮上展示的東風-26中程彈道飛彈。（路透）

    中國官媒《環球時報》社評嗆聲，指南海不是加勒比海，不是美軍恣意妄為的地方，並重申解放軍絕不會在南海上打第一槍，但是「第二槍說不定就是東風-21D和東風-26B」。圖為解放軍在閱兵典禮上展示的東風-26中程彈道飛彈。（路透）

    2020-08-29 08:13:20

    〔即時新聞／綜合報導〕中國解放軍26日朝南海發射4枚彈道飛彈，美國國防部27日發聲明譴責中方威脅區域和平與安全。美軍飛彈驅逐艦「馬斯廷號」（USS Mustin）也在27日駛進南海的西沙群島海域，以行動應對北京非法主權聲索。中國官媒《環球時報》昨天深夜發出社評嗆聲，指南海不是加勒比海，不是美軍恣意妄為的地方，並重申解放軍絕不會在南海上打第一槍，但是「第二槍說不定就是東風-21D和東風-26B」。

    中國官媒《環球時報》17日曾在社評中呼籲美中台三方「恪守不開第一槍」原則，卻又向南海發射4枚有「航母殺手」之稱的「東風26」與「東風21」中程彈道飛彈，28日《環時》再度發表社評，標題為「願『航母殺手』永無機會在南海使用」。

    社評首先對美國火，斥責美國一邊把大量海空力量投送到南海，一邊指責解放軍在中國家門口搞演習是將南海軍事化，美方如此雙重標準、胡說八道時字正腔圓，一點沒有不好意思，「華盛頓將無恥變成了一種習慣」。

    文中宣稱，將南海軍事化、讓自家門口緊張，並不符合中國的國家利益。解放軍面對美國在南海增加針對中國的軍事活動時，必須開展強有力的反制部署和演練。中方既未證實也未否認向南海發射「航母殺手」，這種沉默就是態度，讓美方感受到來自解放軍的反向壓力，這就對了，更嗆道「南海不是加勒比海，不是美軍恣意妄為的地方」。

    文末還稱，他們非常不想中美兩軍在南海發生衝突，但解放軍一直在加強「今晚就投入戰鬥」的準備，一旦遭到攻擊，解放軍會毫不猶豫反擊。最後嗆道，如果真的不想推動南海軍事化，就請美國軍機軍艦少往南海跑，解放軍在南海的活動也將相應減少。要告訴美軍，解放軍決不會在南海上打第一槍，但是第二槍說不定就是東風-21D和東風-26B。

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