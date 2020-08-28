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    用語言切斷中國影響 澳政府提供移民免費英語課促進認同

    2015年澳洲與中國自由貿易協議簽署儀式會場的兩國國旗，以及一名工作人員。（歐新社檔案照）

    2015年澳洲與中國自由貿易協議簽署儀式會場的兩國國旗，以及一名工作人員。（歐新社檔案照）

    2020-08-28 21:46:36

    〔編譯管淑平／綜合報導〕澳洲政府警覺中共滲透之際，坎培拉當局將提供移民和勞工免費、無限的英語課程，促進「澳洲價值觀」，同時也會在公民資格考試中加強對澳洲的認同，反制愈加嚴重的外國勢力干預。

    「金融時報」28日報導，澳洲多元文化事務部長塔吉（Alan Tudge）28日在澳洲全國記者俱樂部演說，表示政府正在研擬一套廣泛行動，清楚宣揚鞏固澳洲社會的國家認同和民主價值觀；他並且警告，澳洲正處於受到「空前高度的」外國干預，「我國社會每一環節都可能成為目標，包括國會議員、議員的工作人員和各階層政府，媒體、意見領袖、商界領袖和大學學術圈」。

    塔吉說，儘管很多移民已成為驕傲的澳洲人，但一些原籍國家仍將他們視為「僑民」、騷擾他們，以利推進其國家目的。他未點名北京，但是澳洲境內支持香港民主者遭中共監視、騷擾和威脅，以及中國滲透當地華人社群，都令澳洲政府警覺中國的干預。

    他指出，「外國行為者有多重目標，其中一個是疏離人們和澳洲的關係」，藉此增加澳洲社會分裂、不信任政府和機構；「我尤其擔心一些外國行為者勢力伸進我國的多元文化社區」，英語能力不好的，是最容易受影響的。

    他說，「一些批判他們原國家的人，由於他們和他們在家鄉的家人受到威脅、恫嚇而噤聲」，或者「被說服、被迫監視、騷擾對原國家政權有不同看法的同鄉」；這種外國干預對澳洲多元文化結構構成了長期的、嚴重的威脅。

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