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    SOD是真的！ 親兄弟「共享老婆」 生11小孩不知爸是誰

    3人組成一妻二夫的家庭後，總共生下11名小孩，雖然從來都不知道小孩的生父是哥哥還是弟弟，但他們相處仍非常融洽。（圖擷取自kenhsao）

    3人組成一妻二夫的家庭後，總共生下11名小孩，雖然從來都不知道小孩的生父是哥哥還是弟弟，但他們相處仍非常融洽。（圖擷取自kenhsao）

    2020-08-28 23:51:12

    〔即時新聞／綜合報導〕三人行必有我師焉？越南有一對親兄弟娶同一個妻子，還一起生了11個孩子，雖然分不清楚親生父親是誰，但3人行家庭還是能夠維持和睦關係，也算幸福美滿。

    綜合媒體報導，來自越南順化的70歲的何凡托與66歲的何凡圖是兄弟，他們多年前同娶了一個「坎姓妻子」。一開始是何凡託先與坎女士相戀後結婚，兩人與弟弟何凡圖同住在一個屋簷下。

    身為老師的何凡圖飽讀詩書，也獲得不少女子青睞，但何凡圖卻只鍾愛哥哥的妻子坎女士，3人同住大約3年後，何凡託得知弟弟對大嫂「有意思」後，不僅沒有動怒，反而讓弟弟還有妻子舉行一場3人婚禮，這個瘋狂的舉動嚇壞當地居民，眾人都反對一女擁有兩夫，認為完全不符合禮數，但兩兄弟不甩別人閒言閒語，堅定要組成3人家庭。

    報導指出，3人組成一妻二夫的家庭後，總共生下11名小孩，雖然從來都不知道小孩的生父是哥哥還是弟弟，但他們相處仍非常融洽，雙方的妻子坎女士表示，「如果不是因為感情深厚，我們的家庭早就破裂」。

    但日前弟弟何凡圖受訪時卻表示，「當初的決定其實是一個錯誤」，不過事情已經發生了也無法挽回，只希望孩子長大後不要重蹈覆徹。

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