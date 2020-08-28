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    林鄭稱為港人抗爭憂心影響睡眠 周庭、黃之鋒怒轟：噁心

    香港特首林鄭月娥近來說，她曾因香港示威運動中的警民衝突，憂心到影響睡眠品質。（美聯社）

    香港特首林鄭月娥近來說，她曾因香港示威運動中的警民衝突，憂心到影響睡眠品質。（美聯社）

    2020-08-28 19:02:45

    〔即時新聞／綜合報導〕香港特首林鄭月娥近來表示，她曾因香港示威運動中的警民衝突，憂慮到影響睡眠品質。對此，香港民運人士周庭與黃之鋒齊聲怒轟林鄭月娥「噁心」。

    根據《香港電台》27日報導，林鄭月娥接受鳳凰衛視專訪時表示，當初預想不到修訂《逃犯條例》竟會引起香港社會動盪，她認為，反送中運動有助於香港反思「一國兩制」的意涵，最後更不忘盛讚港版國安法對港人有震懾作用，讓香港恢復平靜。

    林鄭月娥說，她曾因為港警衝入中大與理大校園的衝突，而擔憂到影響睡眠，期間也不停與港警高層聯繫溝通，她還說，港警不願傷害年輕人與學生，以最克制與容忍的態度以及和平手段在處理警民對峙。

    「一早起身，就見到那個鳳凰衛視的專訪，真是好嘔心（噁心）。」周庭今（28）日在臉書發文怒轟林鄭月娥，到底知不知道，過去一年多以來，無數港人都被她搞到有多少個夜晚都無法入眠？

    黃之鋒也發文怒轟林鄭月娥，「收皮啦（要人閉嘴、滾蛋之意），你說中大理大衝突影響你的睡眠，但人們連命都沒了。好噁心。」

    不少香港網友酸爆林鄭月娥，「打到斷手斷脚，甩皮甩骨（皮開骨散），還不算（仲未算）傷害年輕人？」、「殺了那麼多人怎麼睡得著？（殺咗咁多人點瞓得着？）」、「他是開心到睡不著（佢係開心到瞓唔著）」、「林鄭的出現，影響到全香港市民的心理」、「她做了虧心事自然會影響到睡眠」。

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