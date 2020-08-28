國際社會聲援香港？羅冠聰列入時代年度百大人物票選

《時代》雜誌年度百大人物的票選環節中，羅冠聰名列其中，他表示，若此能視為國際社會聲援香港的方式，會感到非常鼓舞。（圖取自《時代》票選網站）

2020-08-28 19:01:10

〔即時新聞／綜合報導〕「香港眾志」創黨主席羅冠聰為香港民主奔波，但《港版國安法》上路後，香港民主備受打壓，他為此離開香港至英國避難，並透過各式倡議工作讓國際理解香港狀況，藉此影響國際輿論。今年《時代》雜誌年度百大人物的票選環節中，羅冠聰也列在名單中，他表示，若此能視為國際社會聲援香港的方式，會感到非常鼓舞。

羅冠聰為香港民主奔波，並勤於在國際間進行倡議工作，以香港民運人士的身分被列入今年《時代》雜誌年度百大人物的票選環節 中，而目前羅冠聰是否被列為《時代》雜誌年度百大人物的投票，選是的數量已經超過否。他表示，從朋友那邊得知此消息時頗為驚訝，心情則是「不以物喜，不以物悲。做自己認為正確的事就夠了」。

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羅冠聰指出，2020年對他來說是極為波折的一年，於耶魯大學碩士畢業到回港競選，接著流亡至英國，再被港府以《港版國安法》通緝，接著會見各國政要，「並全力踢世界盃（意指在各國間進行倡議工作）」。

羅冠聰感嘆，在香港人民權利被當權肆意剝奪、抗爭被暴虐打壓時，他也想不到會以這種方式活躍於國際戰線，也同時鼓勵那些感到前路茫茫的朋友繼續前進。

至於《時代》雜誌年度百大人物的票選環節，羅冠聰則看得相當平常，他指出，這類的榜單遊戲對他而言，結果為何真的不重要，甚至覺得自己有幸上榜的話反而相對尷尬，但他也期盼，若此能視為國際社會聲援香港的方式，就會感到相當鼓舞。

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