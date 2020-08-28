軍情動態》軍方考慮封存戰車 英國內部激烈爭辯

英國軍方近來傳出考慮封存挑戰者2戰車（Challenger 2）和「戰士（Warrior）」步兵戰鬥車。圖為挑戰者2戰車。（歐新社）

2020-08-28 09:59:40

〔即時新聞／綜合報導〕英國軍方近來傳出考慮封存挑戰者2戰車（Challenger 2）和「戰士（Warrior）」步兵戰鬥車，消息一出驚動英國內部，各界已展開激烈的爭論。

據《泰晤士報》報導，由於升級227輛挑戰者2戰車和388輛戰士步戰車經費過高，因此英國國防部長制定了將戰車封存的規劃。事實上，去年這兩款裝甲車輛就被批評過時，是以英國國防部經過內部的評估後，希望優先發展網路戰、太空能力，以及陸航和特戰等能夠快速反應的部隊等等。

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對此，英國前陸軍司令丹納特（Richard Dannatt）批評，假如真的將戰車和步戰車封存起來，英國陸軍裝甲作戰的知識和技術將會消失，畢竟裝甲部隊需要戰車、步戰車與砲兵、陸航、防空等多項兵種協同，放棄裝甲武力無疑是一種相當危險的做法。

英國智庫「皇家聯合研究所」（RUSI）的陸地作戰分析師雷諾斯（Nick Reynolds）指出，儘管英國是戰車的發明國，也是史上首個大規模將戰車投入戰場的國家，但北約組織的各國都因為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）面臨裁軍，因此未來專業化分工的路線可能會越來越明確。

不過，雷諾斯仍認為英國必須保持戰車與步戰車，畢竟歐陸平原相當廣袤，裝甲車輛仍然是地面作戰的主力，輕裝部隊恐怕連遇到非正規兵力都會遭到強烈反擊，屆時還是得戰車與步戰車上場。

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