為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    好巧！新郎說結婚誓詞 才說一句馬上「天打雷劈」…

    新郎薩維茨基說完一句話後，天空竟劈下一道閃電。（圖取自薩維茨基IG）

    新郎薩維茨基說完一句話後，天空竟劈下一道閃電。（圖取自薩維茨基IG）

    2020-08-28 00:36:11

    〔即時新聞／綜合報導〕結婚典禮是許多人一生中重要的大事之一，美國一對夫妻可能對於自己的結婚典禮相當印象深刻，因為當新郎薩維茨基（Aaron Sawitsky）認真地說結婚誓詞，才說完一句話，天空竟劈下一道閃電，如此巧合讓他不禁笑說，這場婚禮令人印象深刻，更說這是大自然的幽默感。

    綜合外媒報導，薩維茨基及新娘麥克盧爾（Denice McClure）原先預定今年6月就要舉辦婚禮，卻因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情不斷推延，最後他們選在8月22日於美國麻州一處海灣舉辦婚禮，交換結婚誓詞時，薩維茨基才剛開玩笑地說「2020年不是最好的一年」，一道閃電突然從天而降，震撼在場所有人。

    即使他們的婚禮被暴風雨攪局，但薩維茨基相當樂觀，他對妻子說，「若婚禮完全按照計畫，那會非常無聊，也不會有人記得」。薩維茨基回憶說，妻子剛講完結婚誓詞，輪到自己時，才講一句話閃電就劈下來，嚇壞在場所有人，幸好最後雨過天晴，婚禮以美麗的彩虹收尾，讓他感性地說，「這對未來是好兆頭」。

    薩維茨基也將當時的影片放上Instagram，笑說這實在是大自然一種另類的幽默感。他搞笑說，「幸好沒人被雷打死，我們也在大雨前完成了誓言」；影片一出，已有1萬多名網友朝聖觀看。

    相關影片

    薩維茨基回憶說，妻子剛講完結婚誓詞，輪到自己時才講一句話閃電就劈下來，嚇壞在場所有人，幸好最後雨過天晴。（圖取自薩維茨基IG）

    薩維茨基回憶說，妻子剛講完結婚誓詞，輪到自己時才講一句話閃電就劈下來，嚇壞在場所有人，幸好最後雨過天晴。（圖取自薩維茨基IG）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    疫情之外又受雷擊大火侵襲 加州野火釀逾2萬居民被迫撤離
    2020-08-21 11:32

    疫情之外又受雷擊大火侵襲 加州野火釀逾2萬居民被迫撤離
    消防員疲於奔命、資源枯竭！加州72hr內1萬次雷擊 傳逾300起火災
    2020-08-20 12:21

    消防員疲於奔命、資源枯竭！加州72hr內1萬次雷擊 傳逾300起火災
    亞昕南下插旗 昕見築打造苗北地標

    亞昕南下插旗 昕見築打造苗北地標
    超狂午後雷彈！ 桃園龍潭大樓屋頂遭雷劈、石塊噴飛
    2020-08-17 23:17

    超狂午後雷彈！ 桃園龍潭大樓屋頂遭雷劈、石塊噴飛
    民宅慘遭雷擊電器全毀 專家：關電器、拔電源
    2020-08-17 14:41

    民宅慘遭雷擊電器全毀 專家：關電器、拔電源
    奇美家電奪最佳信譽雙金獎

    奇美家電奪最佳信譽雙金獎
    10年未見的朋友突要與她絕交 原因讓網友都傻眼
    2020-08-16 22:39

    10年未見的朋友突要與她絕交 原因讓網友都傻眼
    國際今日熱門
    2020-08-27 06:35

    美出手打擊中國在南海惡行 制裁中國24家國企、個人

    2020-08-27 09:18

    警告美國？中國朝南海發射2枚東風飛彈

    2020-08-27 06:05

    武漢肺炎》補考？俄Sputnik V疫苗將進行逾4萬人臨床試驗

    2020-08-27 02:59

    威州基諾沙市連日動亂 川普派出國民兵支援

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播