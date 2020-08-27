好巧！新郎說結婚誓詞 才說一句馬上「天打雷劈」…

新郎薩維茨基說完一句話後，天空竟劈下一道閃電。（圖取自薩維茨基IG）

2020-08-28 00:36:11

〔即時新聞／綜合報導〕結婚典禮是許多人一生中重要的大事之一，美國一對夫妻可能對於自己的結婚典禮相當印象深刻，因為當新郎薩維茨基（Aaron Sawitsky）認真地說結婚誓詞，才說完一句話，天空竟劈下一道閃電，如此巧合讓他不禁笑說，這場婚禮令人印象深刻，更說這是大自然的幽默感。

綜合外媒報導，薩維茨基及新娘麥克盧爾（Denice McClure）原先預定今年6月就要舉辦婚禮，卻因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情不斷推延，最後他們選在8月22日於美國麻州一處海灣舉辦婚禮，交換結婚誓詞時，薩維茨基才剛開玩笑地說「2020年不是最好的一年」，一道閃電突然從天而降，震撼在場所有人。

請繼續往下閱讀...

即使他們的婚禮被暴風雨攪局，但薩維茨基相當樂觀，他對妻子說，「若婚禮完全按照計畫，那會非常無聊，也不會有人記得」。薩維茨基回憶說，妻子剛講完結婚誓詞，輪到自己時，才講一句話閃電就劈下來，嚇壞在場所有人，幸好最後雨過天晴，婚禮以美麗的彩虹收尾，讓他感性地說，「這對未來是好兆頭」。

薩維茨基也將當時的影片放上Instagram，笑說這實在是大自然一種另類的幽默感。他搞笑說，「幸好沒人被雷打死，我們也在大雨前完成了誓言」；影片一出，已有1萬多名網友朝聖觀看。

相關影片

薩維茨基回憶說，妻子剛講完結婚誓詞，輪到自己時才講一句話閃電就劈下來，嚇壞在場所有人，幸好最後雨過天晴。（圖取自薩維茨基IG）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法