中國疫苗已到三期臨床階段 閻麗夢爆：多人出現嚴重不良反應

閻麗夢表示，根據她的訊息管道得知，中國已經有很多人在接種疫苗後出現嚴重不良反應，到北京的醫院就診。（圖取自GTV）

2020-08-28 00:10:45

〔即時新聞／綜合報導〕全球武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，中國年7月22啟動疫苗的緊急使用後，已有超過2萬人參與臨床試驗。對此，逃亡美國的中國病毒學家閻麗夢表示，根據她的訊息管道得知，中國已經有很多人在接種疫苗後出現嚴重不良反應，到北京的醫院就診。

閻麗夢25日受《班農戰情室》（War Room）採訪時，重申中共沒有能力製造疫苗，她表示，只要人們買得起，他們總是更喜歡國外進口的疫苗，而不是中國自己生產的疫苗。從這件簡單的事情，就可以看出中國人多不信任自己政府製造的疫苗。

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閻麗夢說，現在中國試圖向全世界展示所謂成功的疫苗，想要在國際上得到帶頭地位，但是他們刻意隱瞞風險，因為中國政府生產或研發人體疫苗的實驗從未成功過，「他們可能有雞、鴨的疫苗，但沒有人體疫苗的」。她指出，非典時期中共試圖用類似動物疫苗研發的技術來研發人類疫苗，現在他們也是用這些老技術來研發疫苗，「這些早有人試過，而且都失敗了」。

閻麗夢表示，在中共的控制下，他們要求人民做的事情都是強制性的，她指出，根據她的訊息管道，已經有很多人接種疫苗後，出現嚴重的不良反應，並到北京的醫院就診；此外，她看過外媒報導指出，中共讓海外勞工接種疫苗後，他們在其他國家很快被驗出病毒陽性反應，這說明要不是疫苗沒有效果，那就是太多病毒在中國肆虐，即使所有人接種疫苗，在有免疫力之前還是不得不攜帶病原體。

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